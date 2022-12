Keskerakond lubab nõudepõhist tasuta ühistransporti ja 2+2 maanteid

"Majanduskasv ei tohi olla eesmärk iseenesest, vaid see peab jõudma iga Eestimaa pereni," ütles erakonna majandusprogrammi eestvedaja Taavi Aas.

Aasa sõnul peab jätkuma keskmise palga, alampalga, pensionite ja toetuste tõus.

Maapiirkondades elavate inimeste liikumisvõimaluste parandamiseks tuleb Aasa sõnul arendada nõudepõhist ühistransporti. "Kõikjal Eestis tuleb tagada vajadustele vastavad liikumisvõimalused ja töötada välja vajalikud mehhanismid omavalitsustele saamata jääva tulu kompenseerimiseks."

Aasa sõnul peab riik arendama välja tänapäevase elektrivõrgu taristu üle Eesti ja pakkuma energiakriisi tuge kõikidele tarbijatele. "Elering koostöös jaotusvõrgu ettevõtjatega peab otsustavalt tugevdama elektrivõrku saartel ja Eesti lääneosas, toetamaks hajaenergeetika terviklikku arengut ja jätkusuutlikku elektritootmist."

Ühtlasi on Aasa hinnangul viimase aja sündmused näidanud, et põlevkivielektri tootmist tuleb jätkata seni, kuni on tagatud uute juhtivate võimsustega Eesti energiasõltumatus ja varustuskindlus. "Soodustame läbi innovatsiooni kogu põlevkivisektori keskkonnajalajälje vähendamist," ütles ta.

Keskerakond soovib kiirendada Tallinna-Tartu, Tallinna-Pärnu ja Tallinna-Narva 2+2 maanteede välja ehitamist. "Oleme valmis tee-ehituse kiirendamiseks rakendama nii PPP projektipõhist rahastust kui ka laenuraha kasutamist," ütles Aas.