Seeder loodab perehüvitiste seaduse uuesti vastu võtta järgmisel nädalal

"Meie oleme valmis seda sätet muutma," ütles Seeder.

Seederi sõnul lisati lause, mis käsitles lasterikka pere toetuse suhet elatise maksmisele, eelnõusse riigikogu menetluses Reformierakonna soovil ning nüüd tuleb seda koalitsioonipartneritega arutada.

Seederi hinnangul peaks olema võimalik presidenti poolt parlamenti tagasi saadetud seadus uuesti vastu võtta juba uuel nädalal, kui riigikogu niigi erakorraliselt koguneb.

"Tõenäoliselt ei tohiks see suuri probleeme ja pingeid riigikogus tekitada, sest kõik viis erakonda toetasid eelnõu vastuvõtmist ja on huvitatud eelnõu 1. jaanuarist rakendamisest," ütles Seeder.

Läänemets: seadusest tuleb välja võtta esimest ja teist last diskrimineerivad kohad

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Lauri Läänemets ütles valitsuse pressikonverentsil, et erakond oli seadust tehes selle osas kriitiline, kuna seal on diskrimineerivaid kohti.

"Ma arvan, et see seadus tuleb kiiremas korras riigikogus uuesti arutlusele võtta. See seadus tuleb lahti võtta ja kõik need kohad, mis esimest ja teist last diskrimineerivad ja vähemtähtsaks peavad, need tuleb sealt seadusest välja võtta," ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul võimaldab seaduse jaoks eelarvesse planeeritud summa teha muudatusi, mis võimaldaks tõsta ka esimese ja teise lapse toetust.

"Arvestades seda rahahulka, mis me järgmise aasta riigieelarvesse oleme plaaninud, siis on võimalik selles seaduses teha ära need muudatused, et ka esimese ja teise lapse toetus tõuseks kaks korda ehk 120 euro peale. Loodan, et valitsuspartneritega enne või peale jõule kiirkorras selle arutelu ära teeme, et kuidas diskrimineerivad kohad välja võtame," ütles ta.

"Loomulikult ei saa see seadus minna parlamendis uuesti otsustamisele nii, et sinna jääb sisse indekseerimine ainult paljulapselistele. Ilma esimese ja teise lapseta ei ole kolmandat last, ei ole neljandat last," ütles Läänemets.

Kallas: valitsus ei ole veel jõudnud arutada

Peaminister Kaja Kallase sõnul sai presidendi otsus teatavaks valitsuse istungi ajal ning valitsus seda veel arutada jõudnud ei ole.

Sotsiaaldemokraatide tehtud ettepanekuid ei ole valitsus samuti arutanud. "See kindlasti viib seaduse vastuvõtmist oluliselt kaugemale ja kõik asjad, mis oleme reaalselt koalitsioonis kokku leppinud viib palju kaugemasse tulevikku. Neid kokkuleppeid on keeruline saavutada ja eriti olukorras, kus oleme just eelarve vastu võtnud," ütles Kallas.

Sibul: põhjendusi seaduse tagasi lükkamisele võib pidada otsituks

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme ja Isamaa fraktsiooni esimehe Priit Sibula sõnul võib presidendi kirjeldatud põhjendusi perehüvitise seaduse tagasi lükkamisel pidada otsitud põhjendusteks.

"Põhiseadusega mittekooskõlas olevaks luges elatise arvestamise korda. Selle üle oli sotsiaalkomisjonis arutelu ja ükski jurist, kes riigikogu sotsiaalkomisjoni nõustas, ei viidanud, et meie sõnastatud säte võiks olla põhiseadusega vastuolus," ütles Sibul.

Sibula sõnul oli presidendi otsus ootamatu ning kuigi seadus näeb presidendile ette 14 päeva seaduse väljakuulutamiseks, siis nüüd jäi see viimasele minutile vastu pühasid ja aastavahetust, mis teeb lahenduse leidmise keeruliseks.

"See nüanss on juriidiline, mille osas justkui põhiseadusega vastuolu leiti. Siin peavad arutama sotsiaalkomisjon ja erinevad fraktsioonid, õigepea me ka fraktsioonijuhtidega vanematekogus kohtume," ütles Sibul.