Akkermann: Elektrilevi eraldamise otsus võib tulla veel enne valimisi

Peaminister Kaja Kallas kritiseeris kolmapäeval Elektrilevi eraldamise venimist ning süüdistas selles Eesti Energiat. Ettevõtte juhatus ja nõukogu lükkasid päev hiljem peaministri süüdistused tagasi.

Akkermanni sõnul võib Kallase kärsituks muutumist mõista, kuid kriitika oleks pidanud pigem tabama rahandusministeeriumi ja majandusministeeriumi, kelle ühiselt tellitud analüüs Elektrilevi eraldamise kohta viibis.

"Oktoobris pidi rahandusminister valitsuskabinetis uuringut tutvustama. Toimus rahandusministri vahetus ja nüüd toimub Eesti Energia juhi vahetus, seetõttu ise jätsin analüüsi viimata valitsusse, et enne saan seda tutvustada ka uuele Eesti Energia juhatuse esimehele ja siis temaga koos minna jaanuaris kabinetti, et saaks kõik tuttavaks," lausus ta.

Eesti Energia hinnangul näitas analüüs, et Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast ei teeniks tarbijate huve, sest see tooks kaasa võrgutasu kallinemise ning seda peamiselt seetõttu, et eraldamine tooks kaasa infosüsteemide, teenindusprotsessi dubleerimise, samuti kallineks laenukapital.

Akkermanni sõnul ei anna analüüs nii otsest hinnangut ning pigem võib välja lugeda, et Elektrilevi eraldamine on siiski mõistlik.

"Seal oli neli alternatiivi, mis välja pakuti. Pikas perspektiivis – see oli toodud seal 33 aastat – ei oleks kallim jaotusvõrgu eraldi pidamine riigile Aga seal on rohkem aspekte. /.../ Vahepeal oli põlevkivielektri tootmine kahjumis ja siis oli jaotusvõrgu suured varad kindla rahavooga puhver, mis kulus marjaks ära, et põlevkivi poolt üleval hoida. Aga kas see tulevikus peaks nii olema, selles ma enam nii kindel ei ole. Pigem analüüsi sõnum oli minu jaoks, et see (eraldamine) ei lähe märgatavalt kallimaks. Odavamaks ka ei lähe, aga kallimaks samuti mitte. Mind julgustas eraldama Elektrilevi see analüüs," lausus Akkermann, kes on rahandusministrina ka Eesti Energia üldkoosoleku rollis.

Valitsus võib Elektrilevi eraldamise otsuse teha veel enne kevadisi valimisi, lisas rahandusminister. Eraldamisega selleks ajaks kindlasti ühele poole ei jõuta.

"Ma kardan, et enne valimisi puhttehniliselt ei ole see võimalik. Seda ma arvan küll, et otsus võib enne valimisi ära tulla, aga kas eraldatud saab, ei ole väga kindel," lausus Akkermann.

Akkermanni sõnul on riigi ülesanne vältida kõiksugu turumoonutusi ning jaotusvõrgu eraldamine Eesti Energia kontsernist aitaks kindlasti sellele kaasa ning soodustab konkurentsi elektritootjates seas.

Omaniku ootustes Eesti Energiale, mille toonane rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus augustis kinnitas, on samas kirjas, et Elektrilevi jääb Eesti Energia osaks.

ERR pöördus Eesti Energia ja Elektrilevi eraldamise analüüsiga tutvumiseks rahandusministeeriumi poole, kust vastati, et seni, kuni valitsusele pole analüüsi tutvustatud, see avalikustamisele ei kuulu. Analüüs lubati avalikustada uue aasta alguses.