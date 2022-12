Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma igaõhtuses pöördumises, et üheksa miljonit ukrainlast on endiselt ilma elektrita. Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et Vene väed tahavad jõuda aasta lõpuks Donetski oblasti halduspiirini.

Oluline 27. detsembril kell 5.55:

- Zelenski: üheksa miljonit ukrainlast on endiselt ilma elektrita;

- Zelenski sõnul on olukord idarindel keeruline ja raske;

- Ukraina kaitseministeerium: Venemaa tahab Donetski oblasti piirini jõuda aasta lõpuks;

- Kuleba: raketitõrjesüsteem Patriot hakkab Ukrainas tööle vähem kui kuue kuu pärast.

Zelenski: üheksa miljonit ukrainlast on endiselt ilma elektrita

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma igaõhtuses pöördumises, et üheksa miljonit ukrainlast on endiselt ilma elektrita.

"Tänase õhtuse seisuga on Ukraina erinevates piirkondades katkestuste tõttu vooluta umbes üheksa miljonit inimest. Kuid katkestuste arv ja nende kestus vähenevad," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul on olukord idarindel keeruline ja raske

"Olukord on seal raske, keeruline. Okupandid kulutavad ära kõik nende käsutuses olevad ressursid, need on märkimisväärsed ressurid, et pigistada seal välja vähemalt mingi edusamm," ütles Zelenski.

Luhanski oblasti juht Serhi Haidai ütles esmaspäeval, et Ukraina relvajõud ei asu Kreminna linnast kaugel ja lahingud jätkuvad. Ukraina väed paiknevad linnast 20 kilomeetri raadiuses.

Kreminna asub Luganski oblasti suurest linnast Severodonetskist vaid 25 kilomeetrit loodes. Vene väed okupeerisid linna juunis.

Ukraina kaitseministeerium: Venemaa tahab Donetski oblasti piirini jõuda aasta lõpuks

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et Vene väed tahavad jõuda aasta lõpuks Donetski oblasti halduspiirini. Alates täiemahulise sissetungi algusest on Venemaa suutnud vallutada peaaegu kogu Luhanski oblasti. Vene väed on siiski suutnud vallutada ainult osa Donetski oblastist.

Maljari sõnul on Donetski oblastis asuv Bahmuti linn kindlus, kuhu Venemaa on koondanud kõige rohkem sõjatehnikat.

"Bahmutis oli väike edasiliikumine, kuid vaenlane tõrjuti tagasi. Tänase seisuga üritab vaenlane linna ümber piirata, kuid ka see ei õnnestu neil," ütles Maljar.

Kuleba: raketitõrjesüsteem Patriot hakkab Ukrainas tööle vähem kui kuue kuu pärast

USA valitsus teatas hiljuti, et annab Ukrainale ühe Patrioti õhutõrjesüsteemi patarei kaitsmaks riiki Venemaa õhurünnakute eest.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba andis intervjuu uudisteagentuurile AP ja ütles, et Ukraina vägede koolitus süsteemi kasutamiseks kestab vähem kui kuus kuud. Kuleba sõnul toimub väljaõpe väljaspool Ukrainat.

Politico teatel võib Ukraina sõdurite väljaõpe Patriot õhutõrjesüsteemi kasutama õppimiseks toimuda USA pinnal, mitte kolmandas riigis.