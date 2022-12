ID-kaarte ja passe saab jaanuari keskpaigast kätte ka supermarketeist

Võimalus uus pass poodi tellida tekkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) veebilehele käesoleva nädala teisipäeva õhtul. Kolmapäeva hommikust alates saab seda teha ka teenindussaalides.

Jaanuari keskpaigast saab dokumente kätte neljast Tallinna ja ühest Pärnu Selverist.

"Selverist saab kätte kõiki PPA välja antavaid dokumente – lisaks passile ja ID-kaardile elamisloa kaarti, välismaalase passi, meremehe dokumente, digitaalseid isikutunnistusi," selgitas PPA identiteedi ja staatuse büroo juht Marit Abram.

Isikut tõendavate dokumentide väljastamisega tegelevatele poetöötajatele tehakse taustakontroll, kuid nad ei pea olema Eesti kodanikud. Küll tuleb läbida vastav koolitus, sest passi kätte andmine on märksa keerulisem toiming, kui ühe allkirja andmine infoletis.

"Lisaks dokumendi füüsilisele kehtivusele on sellel ka elektrooniline kehtivus ehk kui dokument väljastatakse, siis tuleb selle staatus muuta kehtivaks ka meie süsteemides ja see on põhjusel, et näiteks inimesed saaksid kasutada lennujaamades olevaid ABC-väravaid ja kõike muud tehnoloogial põhinevat," rääkis Abram.

Selveri kinnitusel on nende infolett põhimõtteliselt dokumentide väljastamiseks valmis, turvakaamerad ja valvesüsteemid on olemas, seif peidus. Puudu on veel vaid spetsiaalse tarkvaraga arvuti. Kauplusesse võib dokumendile järele minna kõigil poe lahtiolekuaegadel.

"Ei hakka olema piiratud aegadel. Muidugi paar minutit enne kaupluse sulgemist ei ole tore tulla, aga pool tundi enne kindlasti saab kätte," ütles Selveri sisekontrolli juht Katrin Kuusk.

Selver hakkab dokumente väljastama 12. jaanuarist ja kui dokumentidele poole aasta jooksul järele ei tulda, siis saadetakse need PPA-sse tagasi.

"Üle Eesti ja Soome on kokku 50 teeninduspunkti, kus hakkab dokumente kätte saama. Tänaseks on meil leping sõlmitud Selveriga, kelle kauplustes dokumente kätte saab. Need on üle Eesti laiali igas maakonnas, suuremates linnades. Need tulevad järk-järgult juurde ja hiljemalt aprillikuu jooksul on viimased avatud," rääkis Hansabi kaardiüksuse juht Tex Vertmann.

Soomes saab oma dokumente nõutada lisaks Helsingile ka Oulus, Turus, Kuopios, Vaasas ja Tamperes. Poest passi saamine on tasuline teenus, mis täiskasvanule läheb maksma seitse eurot ja 20 senti, eakatelt ja alla 15-aastastelt küsitakse neli eurot ja 32 senti.