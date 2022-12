Bloombergi allikate teatel kaalub USA Ukrainale Bradley lahingumasinate annetamist. Mitmete sõjandusekspertide hinnangul on Bradley hea valik, kuna seda on USA inventaris piisavas koguses ja seda on kergem hooldada kui näiteks Abrams tanke. Reede varahommikul tegid Vene väed taas droonirünnaku Ukraina linnadele, Ukraina idaringkonna teatel tulistati 10 drooni alla. Poltava linnapead süüdistatakse info andmises Vene vägedele ning ta vahistati Ukraina julgeolekuteenistuse SBU poolt.

Bloomberg: USA kaalub Ukrainale Bradley lahingumasinate saatmist

Bloombergi allikate kinnitusel kaalub Ameerika Ühendriikide valitsus Ukrainale Bradley lahingumasinate saatmist.

Väljaanne rõhutas, et lõplikku otsust pole veel tehtud ning ei ole ka veel selge, et millal oleksid lahingumasinad töövõimelised. Endine Valge Maja kaitse-eelarve analüütik Mark Cancian kinnitas väljaandele, et Bradley lahingumasinate andmine Ukrainale suurendaks arvestatavalt Ukraina maavägede tulejõudu, kuna tegemist on sisuliselt kergtankiga. Cancian rõhutas lisaks, et juhul kui Bradleyd anda, siis tuleb välja õpetada ka hooldusmeeskonnad.

USA on varem andnud Ukrainale M113 roomikveermikuga soomustransportööre, mida USA kasutas muuhulgas Vietnami sõjas. Bradley on uuem masin, kus on peal 25mm pearelv ja TOW tankitõrje raketid. Kuna Ameerika Ühendriikide inventaris on Bradley lahingumasinaid piisavas koguses, siis ei ole tegemist ka liiga piiratud ressursiga.

Ukraina on korduvalt palunud liitlastelt ja partneritele tanke, pikamaa rakette, muid soomusmasinaid ja õhutõrjesüsteeme. King's College Londoni sõjandusosakonna doktorant Rob Lee arvas, et Bradley on Ukraina vägedele kasulikum kui näiteks USA Abrams tankide andmine.

USA vägede endine ülemjuhataja Euroopas Mark Hertling oli Rob Leega nõus ning rõhutas lisaks, et erinevalt Abrams tankidest on oluline ka masina lihtsam hooldamine ja väiksem masinameeskond.

Ukraina idaringkond: Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblastis tulistati alla 10 Vene drooni

Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblastites tulistasid reede varahommikul Ukraina õhutõrjeüksused taevast alla üheksa Shahed tüüpi droon ja üle Marlõni tüüpi drooni, teatas Ukraina kaitsejõudude idaringkond.

Kiievi oblasti kuberner Aleksei Kuleba teatas, et Venemaa öine droonirünnak ei tabanud esialgsetel andmetel Kiievi oblasti kriitilist taristut ning õhutõrje tulistas droonid alla.

Danilov: Ukraina võib enda kaitseks tungida Venemaa territooriumile

Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles intervjuus Kyiv Postile, et Ukraina sõjavägi võib Ukraina kaitseks minna ka Vene Föderatsiooni territooriumile.

"Kui oma riigi kaitsmiseks on vaja olla seal, kus me vajalikuks peame, oleme seal. Ja me ei küsi kelleltki. Ja kogu see lobisemine sellest, et pole vaja kedagi seal pahandada, on jama," ütles Danilov

Intervjuus lehele kinnitas Danilov lisaks, et tema hinnangul puudub Valgevene rahval tahe võidelda Ukraina vastu, kuid võimalik rünnak Valgevene poolt sõltub paljudest faktoritest, mille üle Ukrainal kontroll puudub.

Danilovi sõnul ei saa maailm elada rahus enne kui Venemaalt pole võetud tuumarelvad ära, võrreldes seda sellega kui hulludelt inimestelt võetakse ära tikud ja teravad esemed.

Julgeolekusekretär kordas ka Ukraina valitsusametnike korduvat väidet, et Venemaa ei püsi peale sõja kaotust enam samasugustes piirides nagu ta on praegu ehk ta teisisõnu laguneb.

Bloomberg: Venemaa käes on 3000 Ukraina sõjavangi; sõjas on kadunuks jäänud 15 000 inimest

Ukraina presidendi nõunik kinnitas Bloombergile, et Venemaa käes on 3000 Ukraina sõjavangi. Lisaks sellele on sõja käigus kadunuks jäänud 15 000 inimest, kellest paljud on tsiviilisikut.

Poltava linnapead süüdistatakse info andmises Vene vägedele

Ukraina julgeolekuteenistus SBU süüdistab Poltava linnapead Oleksandr Mamaid Ukraina sõjalise info jagamises Vene vägedele. Mamai olevat andnud Ukraina vägede positsioonide osas infot.

The Kyiv Independent meenutas, et venemeelne Mamai on Ukrainas vastuoluline poliitik, kes on olnud ka Viktor Janukovitši venemeelse Regioonide Partei liige 2012-2014.

Veel 2021. aastal ütles Mamai, et venelased ja ukrainlased on vennasrahvad ning sõjaline konflikt Donbassis on konflikt Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel. Mamai on olnud varem seotud ka korruptsiooniskandaalidega Ukrainas.

Zelenski: iga Vene rakett tõestab, et see kõik peab lõppema tribunaliga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises, et neljapäeva hommikul tulistas Ukraina õhutõrje alla 54 Vene raketti ja 11 ründedrooni. Zelenski rõhutas, et iga sellise rünnakuga mängib Venemaa end üha enam nurka, kuna neil jääb rakette vähemaks.

Ukraina president kinnitas, et "maailma suurima terroristi staatusel on tagajärjed" ning Venemaa kui tema kodanike jaoks. Zelenski sõnul kinnitab iga rakett, et see kõik peab lõppema tribunaliga.

Zelenski ütles lisaks, et viimase ööpäeva jooksul rindejoonel suuri arenguid ei toimunud ning kõige raskem olukord on endiselt Bahmuti ja Soledari lähistel Donetski oblastis.

ISW: Venemaa strateegia murda taristut rünnates Ukraina tahe on määratud hukule

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) kommenteeris Venemaa neljapäeva hommikul tehtud suuremat raketirünnakut ning hindas, et sellises rünnakud Ukraina kriitilise taristu pihta ei täita Venemaa strateegilist eesmärki murda Ukraina tahe sõdida.

ISW toob ka esile, et viimaste Vene kõrgete ametiisikute kommentaaridest on näha, et Venemaa pole jätkuvalt huvitatud tegelikest läbirääkimistest ning Venemaa ei soovi näha Ukrainat läbirääkimistel iseseisva osalisena.

Samuti tõi mõttekoda välja, et korduvad Ukraina rünnakud Vene tagalasse näitab kui ebaefektiivne on Vene õhutõrje droonide vastu.