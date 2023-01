Prigožin: ukrainlased on iga Bahmuti maja muutnud kindluseks

Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin väitis, et Vene väed ei edene Bahmutis, kuna Ukraina võitleb Bahmutis iga hoone pärast. Ukraina relvajõudude strateegilise kommunikatsiooni üksus teatas teisipäeval, et riigi väed hävitasid okupeeritud Luhanski oblastis asuva Venemaa laskemoonalao. Laskemoonaladu asus Svatove piirkonnas, mille ümbruses käivad ägedad lahingud.

Oluline 3. jaanuaril kell 20.35:

- Prigožin: Bahmuti on raske vallutada, kuna Ukrainal on "500 kaitseliini";

- Putin muutis hukkunud Vene sõdurite toetusskeemi;

- Makijivkas hukkunud suur hulk Vene sõdureid tekitavad Venemaal siseriiklikku kriitikat;

- Ukraina lõunaringkond: väited Veliki Potomkinski saare vabastamisest on ennatlikud;

- Kiiev: Ukraina väed hävitasid Luhanskis asuva Vene laskemoonalao;

- Venemaa poolt okupeeritud Sevastopolis oli kuulda plahvatusi;

- Venemaa jätkab Kramatorski pommitamist;

- London: Venemaa ei suuda lähinädalate jooksul Bahmuti ümbruses Ukraina kaitsest läbi murda;

- ISW: Vene väed pole Svatove piirkonnas oma taktikalist positsiooni parandanud.

Prigožin: Bahmuti on raske vallutada, kuna Ukrainal on "500 kaitseliini"

Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin väitis, et Vene väed ei edene Bahmutis, kuna Ukrainal on Bahmutis üles seatud "500 kaitseliini". Prigožini sõnul on igast Bahmuti hoonest tehtud kindlus ning vahel võidakse nädalaid sõdida vaid ühe hoone pärast, vahendas Ria Novosti.

Prigožin kinnitas, et isegi kui üks maja suudetakse vallutada, siis selle taga on juba järgmine Ukraina kaitseliin ja selle taga omakorda järgmine. Prigožini sõnul pole liialdus öelda, et Bahmutis on 500 Ukraina kaitseliini.

Wagner's Prigozhyn explains why he is unable to take Bakhmut - a line of defence every 10 meters, hundreds of lines of defence across the city. Russians lack armoured vehicles and equipment. pic.twitter.com/sTdQt8G5xq — Dmitri (@wartranslated) January 3, 2023

Prigožini sõnul on Wagneri võitlejad talle öelnud, et nad ei saa edeneda, kuna neil pole pole piisavalt varustust ega sõjatehnikat. Eriti on puudus BMP-3 lahingumasinatest ja suurtükimoonast.

Ukraina peastaap: Vene väed on Valgevenest kogu algselt invasiooniks kogutud suurtükimoona ära viinud

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas teisipäeval, et nende andmetel on Vene väed Valgevenest kogu Ukrainale kallale tungimiseks mõeldud suurtükimoona ja mitmikraketiheitjate moona ära viinud.

Iisrael edastas Lavrovile USA palvel sõnumi

The Times of Israel väitis teisipäeval oma allikale tuginedes, et USA välisminister Antony Blinken palus uuel Iisraeli välisministril Eli Cohenil edastada Venemaale USA poolt sõnum. Cohen suhtles Lavroviga teisipäeval. Sõnumi sisu pole avalikult teada.

Cohen kavatseb rääkida ka Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga.

Putin muutis hukkunud Vene sõdurite toetusskeemi

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas esmaspäeval seadluse (ukaasi), millega vähendatakse hukkunud ja viga saanud Vene sõdurite lähedastele määratud toetussummat. Kui varem sai hukkunud Vene sõduri lähedane seitse miljonit Vene rubla (ligikaudu 90 000 eurot), siis edaspidi ainult kaks miljonit rubla (26 000 eurot).

Vene president allkirjastas juba teisipäeval samas uue seadluse, mille kohaselt saavad sõjas Ukraina vastu hukkunud Vene sõdurid viis miljonit rubla ning viga saanud sõdurid ja rahvuskaardi võitlejad saavad ühekordse toetusena kolm miljonit rubla, vahendas Interfax.

2022. aasta märtsis teatas Interfax, et Vene valitsus hakkab hukkunud Vene sõduritele maksma toetuseks üle seitsme miljoni rubla ning lisaks veel igakuist toetust.

Ukraina sõjaväeluure: Vene väed võivad järgmise 4-5 kuu jooksul kaotada 70 000 sõdurit

Ukraina sõjaväeluure (GUR) teatas teisipäeval, et nende hinnangul plaanivad Vene väed oma järgmisi pealetunge Ukrainas. Sõjaväeluure sõnul on Vene väejuhatus mõistnud, et sõda Ukraina vastu on kaotatud, kuid Venemaa ei kavatse sellest hoolimata sõdimist lõpetada.

Sõjaväeluure sõnul võivad Vene väed püüda uut pealetungi nii põhjast kui idast korraga ja Ukraina väed valmistuvad selleks puhuks. Luure esindaja kinnitas väljaandele RBK-Ukraina, et Vene väed püüavad kindlasti hoida maismaakoridori Lõuna-Ukrainas, mis ühendab Vene maismaad Krimmi poolsaarega.

Ukraina sõjaväeluure hinnangul võivad Vene väed järgmise 4-5 kuu jooksul kaotada kuni 70 000 sõdurit ning Venemaa juhtkond on valmis aktsepteerima selliseid kaotusi.

Makijivkas hukkunud suur hulk Vene sõdureid tekitavad Venemaal siseriiklikku kriitikat

Vene rahvuslased ja mõned Vene Riigiduuma liikmed nõuavad nende Vene ohvitseride karistamist, kelle hooletuse tõttu hukkus Makijivkas Ukraina rünnakus suur hulk Vene sõdureid. Vene kaitseministeerium tunnistas esmaspäeval, et aastavahetusel toimunud rünnakus hukkus 63 Vene sõdurit. Ukraina relvajõudude teatel hukkus rünnakus mitusada Vene sõdurit. Kumbagi väidet pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Vene siseriiklikud kriitikud väidavad, et hukkunud Vene sõduritega samas hoones paiknes ka laskemoonaladu, mistõttu osutus Ukraina rünnak nõnda surmavaks, vahendas Reuters.

Ukraina lõunaringkond: väited Veliki Potomkinski saare vabastamisest on ennatlikud

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna esindaja Natalia Humenjuk ütles teisipäeval, et praegu on veel liiga vara rääkida Veliki Potemkinski saare vabastamisest Hersoni oblastis. Humenjuki sõnul on Ukraina lipu naasmine saarele märk sellest, et Ukraina kaitsejõud teevad tööd ning kõik okupeeritud alad on Ukraina osad.

Esmaspäeval väitis Ukraina Ülemraada liige Oleksi Gonšarenko, et Ukraina väed on Veliki Potomkinski saare vabastanud. Rahvasaadik jagas ka videot, millel oli näha Ukraina lipp, mis saarel väidetavalt heisati.

Ukraina avalikustas esimesed kahtlusalused seoses Ukraina tsiviiltaristu ründamisega

Ukraina julgeolekuteenistus SBU avalikustas esimesed Ukraina tsiviiltaristu ründamises kahtlustatavate Vene ohvitseride nimed. Üks kahtlusalune on Vene õhu- ja kosmosejõudude kauglennunduse ülem kindralpolkovnik Serhi Kobõlaš. Teine kahtlustatav on endine Vene Föderatsiooni Musta mere laevastiku komandör admiral Igor Osipov.

Mõlemale mehel esitati kahtlustus Ukraina kriminaalkoodeksi alusel (aggresiivse sõja kavandamine, ettevalmistamine, algatamine ja pidamine ning Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja puutumatuse riivamine).

Tegu on esimeste avalikuks tehtud isikutega, kelle nimed Ukraina julgeolekuteenistus SBU on avalikustanud seoses Ukraina tsiviiltaristu ründamisega.

Kiiev: Venemaa kaotas 31. detsembril Hersonis 500 sõdurit

Ukraina armee peastaap kinnitas, et 31. detsembril kaotasid Vene väed Hersoni oblastis haavatute ja hukkunute näol 500 sõdurit. Ukraina väed ründasid Vene vägesid Tšulakivka asula piirkonnas, vahendas The Kyiv Independent.

Kiiev: Ukraina väed hävitasid Luhanskis asuva Vene laskemoonalao

Ukraina relvajõudude strateegilise kommunikatsiooni üksus teatas teisipäeval, et riigi väed hävitasid okupeeritud Luhanski oblastis asuva Venemaa laskemoonalao. Laskemoonaladu asus Svatove piirkonnas, mille ümbruses käivad ägedad lahingud.

London: Venemaa ei suuda lähinädalate jooksul Bahmuti ümbruses Ukraina kaitsest läbi murda

Suurbritannia kaitseministeerium teatas, et Venemaa väed ei suuda suure tõenäosusega lähinädalate jooksul Bahmuti suunal teha läbimurret, vahendas The Guardian

"Detsembri keskel suurendasid Vene väed rünnakute korraldamist Bahmuti ümbruses. Paljud nendest operatsioonidest olid halvasti läbi viidud. Viimase 10 päeva jooksul on Ukraina sektori kaitsmiseks toonud abivägesid. Mõlemad pooled on kandnud suuri kaotusi," teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

Venemaa poolt okupeeritud Sevastopolis oli kuulda plahvatusi

Venemaa okupatsioonivõimud teatasid, et Krimmis asuvas Sevastopoli linnas aktiveeriti õhutõrjesüsteemid. Kohalike võimude väitel tulistati alla kaks drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa jätkab Kramatorski pommitamist

Ukraina võimude teatel pommitas Venemaa 2. jaanuari hilisõhtul Donetski oblastis asuvat Kramatorski linna.

"Kramatorsk on rünnaku all, jääge varjupaikadesse," teatas sotsiaalmeedias linnapea Aleksandr Gontšarenko.

Ukraina võimude teatel jätkas Venemaa ka Sumõ oblasti pommitamist, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Vene väed pole Svatove piirkonnas oma taktikalist positsiooni parandanud

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituudi (ISW) teatas, et Vene väed üritavad Svatove piirkonnas oma positsioone parandada. Seni pole Vene väed edukad olnud. Üks Vene allikas väitis, et nii Ukraina kui ka Vene väed tegid uusaastal taktikalise pausi, kuid jätkasid 2. jaanuaril võitlust.

Ukraina peastaap teatas 2. jaanuaril, et riigi väed tõrjusid Vene rünnaku Stelmahivkale. Veel üks Vene allikas väitis, et mõlemad pooled kasutavad piirkonnas aktiivselt suurtükiväge.

ISW teatel jätkasid Ukraina väed 1. ja 2. jaanuaril Venemaa vasturünnakute tõrjumist Kreminna ümbruses. Üks Vene allikas väitis, et Ukraina väed valmistavad ette ulatuslikku rünnakut Kreminna piirkonnas.

Zelenski: Venemaa kavandab pikaajalist droonirünnakut

Venemaal on plaanis Ukraina vastu pikaajaline rünnak Iraanilt saadud Shahed-136 droonidega, ütles esmaspäeva õhtul Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Tema sõnul on Moskva taktikaks Ukraina elanikkonna, õhutõrje ja energiataristu kurnamine.

Ukraina kaitsejõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi teatas sotsiaalmeedias, et Ukrainas on hukkunud üle 100 000 Vene sõduri ning Ukraina väed on vabastanud 40 protsenti territooriumist, mille Vene väed on alates veebruarist vallutanud.

Kiiev teatas, et alates septembrist on Ukraina väed tulistanud alla ligi 500 Venemaa drooni

Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ihnat ütles, et alates septembrist on Ukraina väed alla tulistanud alla ligi 500 Venemaa drooni, vahendas The Guardian.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga üle 700 sõduri

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 108 190 (võrdlus eelmise päevaga +750);

- tankid 3036 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 6100 (+7);

- lennukid 283 (+0);

- kopterid 270 (+1);

- suurtükisüsteemid 2033 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 424 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 214 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1839 (+3);

- tiibraketid 723 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4735 (+10);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 181 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.