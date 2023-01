Sõja 313. päev: Veliki Potemkinski saarel Dnipro jõel heisati Ukraina lipp

Oluline 2. jaanuaril kell 22.26:

- Ülemraada liige: Ukraina vabastas Veliki Potemkinski saare Dnipro jõel;

- Zelenski: Venemaa kavandab pikaajalist droonirünnakut;

- Ukraina peastaap esmaspäeva õhtul: Makijivkas hävis 10 ühikut Vene sõjatehnikat;

- Zalužnõi: Euroopas on sõja käigus väljaõppe saanud 20 000 Ukraina sõdurit;

- Euroopa Liit hakkab alates jaanuarist igakuiselt Ukrainale majandusabi andma;

- Küsitlusuuring: nii ukraina kui ka vene emakeelega ukrainlased on Ukraina territooriumi loovutamise vastu;

- Venemaa korraldas Kiievi pihta taas droonirünnaku;

- Ukraina luure: Venemaa muutis Ukraina-vastast pommitamise taktikat;

- Budanov: Venemaa suudab korraldada veel kaks massilist raketirünnakut;

- Zelenski: Venemaal valitseb hirm;

- Kiiev: Ukraina sõjavägi tõrjus riigi idaosas 11 Vene rünnakut;

- Ben Hodges: Ukraina vabastab Krimmi augusti lõpuks, kui saab vajalikud relvad;

- London: Venemaa ja Ukraina võitlevad Kreminna lähedal P66 maantee pärast;

- Ukraina rünnaku tõttu hukkus Makijivkas 400 Vene sõdurit;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 720 sõdurit.

Ülemraada liige: Ukraina vabastas Veliki Potemkinski saare Dnipro jõel

Ukraina rahvasaadik Oleksi Gonšarenko teatas esmaspäeva õhtul, et Ukraina väed vabastasid Dnipro jõel asuva Veliki Potemkinski saare.

Ukraina kaitsejõudude peastaap pole saare vabastamist veel kinnitanud.

Zelenski: Venemaa kavandab pikaajalist droonirünnakut

Venemaal on plaanis Ukraina vastu pikaajaline rünnak Iraanilt saadud Shahed-136 droonidega, ütles esmaspäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Tema sõnul on Moskva taktikaks Ukraina elanikkonna, õhutõrje ja energiataristu kurnamine.

"Ainult kaks päeva on möödunud aasta algusest, aga allalastud Iraani droonide arv Ukrainas on juba üle 80. Ja see võib peagi kasvada. Ööd võivad järgmiste nädalate jooksul olla päris rahutud. (Venemaa) loodab sellele, et väsitab meid ära. Aga me peame tegema kõik, ja teemegi, et see terroristide plaan ebaõnnestub, nagu ka ülejäänud plaanid," lausus Zelenski.

Venemaa korraldas ööl vastu teisipäeva suure droonirünnaku, Ukraina õhutõrjeväe teatel lasti alla kõik 39 drooni.

Ukraina peastaap esmaspäeva õhtul: Makijivkas hävis 10 ühikut Vene sõjatehnikat

Ukraina kaitsejõudude peastaap kinnitas esmaspäeva õhtul, et 31. detsembri õhtul tehti rünnak Makijivka pihta ning hukkunud Vene sõdurite arv on alles väljaselgitamisel. Peastaabi väitel sai kahjustada kuni 10 ühikut erinevat sõjatehnikat.

Ukraina relvajõudude strateegilise kommunikatsiooni üksus teatas 1. jaanuaril, et Ukraina rünnaku tõttu hukkus 400 Vene sõdurit ja veel 300 sai haavata. Vene kaitseministeerium tunnistas esmaspäeval, et rünnakus hukkus 63 Vene sõdurit.

Zalužnõi: Euroopas on sõja käigus väljaõppe saanud 20 000 Ukraina sõdurit

Ukraina kaitsejõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi teatas sotsiaalmeedias, et Ukrainas on hukkunud üle 100 000 Vene sõduri ning Ukraina väed on vabastanud 40 protsenti territooriumist, mille Vene väed on alates veebruarist vallutanud.

#2022 for the Armed Forces of Ukraine in several figures and facts pic.twitter.com/Zlvau7ko0E — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 2, 2023

Zalužnõi sõnul toimub Ukraina sõdurite väljaõpe 17 Euroopa riigis ning siiani on väljaõppe saanud 20 000 Ukraina sõdurit.

Euroopa Liit hakkab alates jaanuarist igakuiselt Ukrainale majandusabi andma

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina saab esimese osa 18 miljardist Euroopa Liidu eraldatud majandusabist juba jaanuaris.

We are supporting you through this winter with generators, light bulbs, shelters, school buses.



And we continue our strong financial assistance.



Soon we'll start disbursing our €18 billion support package in monthly tranches.



I look forward to meeting you again in soon. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2023

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas Telegramis, et Ukraina ootab Euroopa Liidult ka elektrisäästlikke lampe, koolibusse, generaatoreid ja moodulmaju.

Vene kaitseministeerium kinnitas, et Makijivkas hukkusid Vene sõdurid

Venemaa kaitseministeerium kinnitas, et Makijivkas hukkusid Vene sõdurid Ukraina HIMARS-i rünnaku tõttu, vahendas Interfax. Vene kaitseministeeriumi sõnul hukkus 63 Vene sõdurit. Ukraina allikate teatel hukkus ligikaudu 400 Vene sõdurit.

BBC venekeelne teenistus juhtis tähelepanu, et tegemist on ühe suurima Venemaa poolt ametlikult kinnitatud ühekordse sõdurite hukkumisega ühe intsidendi raames.

Samara oblasti kuberner Dmitrõ Azarov kinnitas, et hukkunud Vene sõdurite hulgas oli ka Samarast mobiliseeritud mehi, vahendas BBC venekeelne teenistus kohalikku väljaannet 63.ru.

Ukraina vastupanukeskus: Sevastopoli kuberner viis oma vara, koerad ja kassid Küprosele

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse teatel viis okupeeritud Sevastopoli kuberner Mihhail Rozvozžaev kogu oma vara, sh koerad ja kassid, Küprosele. Samuti olevat mees oma lapsed saatnud välismaale.

Keskuse teatel näitab selline käitumine, et okupatsioonivõimud ei usu Vene võimude väitesse, et Krimm püsib igavesti Venemaa osana.

Vene võimude teatel tulistati okupeeritud Berdjanskis alla droon

Vene okupatsioonivägedega koostööd tegev kollaborant Volodõmõr Rogov teatas, et Berdjanskist 35 kilomeetrit põhja pool tulistati alla isetehtud luuredroon.

Ukrainska Pravda sõnul ringles enne Rogovi teadet teateid plahvatustest Berdjanskis.

Küsitlusuuring: nii ukraina kui ka vene emakeelega ukrainlased on Ukraina territooriumi loovutamise vastu

Kiievi rahvusvahelise sotsioloogia instituudi detsembris läbi viidud küsitlusuuringu kohaselt on suur enamus ukrainlastest vastu ettepanekule rahu nimel loovutada Ukraina territooriumi. Territooriumi loovutamise vastu olid 85 protsenti ukrainlastest ning ainult kaheksa protsenti uskus, et rahu ja iseseisvuse tagamise nimel tuleks osadest Ukraina aladest loobuda, vahendas Ukrainska Pravda.

Septembris oli territooriumite loovutamise vastu 87 protsenti ukrainlastest ehk vahe detsembris läbi viidud küsitlusuuringuga oli veamäära sees. Territooriumite loovutamise vastu on ka enamus inimesi Ida-Ukrainas (80 protsenti) ning Lõuna-Ukrainas (82 protsenti). Võrrelduna septembriga olid küsitlusuuringu tulemused sisuliselt samad.

Territooriumite loovutamise vastu on nii ukraina emakeelega ukrainlased (89 protsenti) kui ka vene emakeelega ukrainlased (76 protsenti).

Küsitlusuuringu valimis oli 2005 inimest kõikidest Ukraina regioonidest välja arvatud Krimm. Valimist jäid välja inimesed, kes asusid enne 24. veebruari okupeeritud aladel ning samuti ei langenud valimisse välismaale pagenud Ukraina sõjapõgenikud.

Detsembris avaldatud Levada keskuse ja Chicago Councili Venemaal ühiselt läbi viidud küsitlusuuringu kohaselt toetab enamus Venemaa elanikke rahukõnelusi Ukrainaga, kuid samas enamus Vene inimesi pole nõus andma Krimmi ega Donbassi tagasi Ukraina kontrolli alla.

Ukraina kaitseminister: sõja tõttu on Ukrainale tekitatud üle 35 miljardi dollari eest keskkonnakahjusid

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov väitis, et Vene-Ukraina sõja tõttu on tekitatud Ukrainale 35,3 miljardi dollari väärtuses keskkonnakahju ning miljonid hektarid kaitsealust maad on ohus.

Venemaa korraldas Kiievi pihta taas droonirünnaku

Venemaa korraldas esmaspäeva varahommikul Kiievi pihta droonirünnaku. Kiievis kõlasid esmaspäeva taas õhuhäiresireenid. Kiievi linna sõjaväeadministratsioon teatas, et õhutõrje lasi linna kohal alla 20 vaenlase õhusihtmärki.

"Öised droonirünnakud. Venelased saatsid välja Iraanis toodetud droone. Rünnatakse kriitilist taristut. Õhutõrje töötab," teatas Kiievi piirkonna kuberner Oleksi Kuleba.

"Alla lastud drooni rusud tabasid Kiievi kirdeosas asuvat linnaosa. Vähemalt üks inimene sai haavata," ütles linnapea Vitali Klõtško.

Õhuhäiresireene oli esmaspäeva kuulda veel Vinnõtsjas, Poltavas, Mõkolajivis, Hersonis ja Zaporižžjas, vahendas The Kyiv Independent.

Kiiev: Ukraina sõjavägi tõrjus riigi idaosas 11 Vene rünnakut

Ukraina peastaabi teatel tõrjusid riigi väed tagasi Venemaa rünnakud Luhanski ja Donetski oblastis. Venemaa saatis Ukraina linnade pihta 44 Iraanis toodetud hulkurdrooni. Peastaabi teatel tulistas Ukraina õhutõrje kõik droonid alla, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina sõdurid Autor/allikas: SCANPIX/EPA/GEORGE IVANCHENKO

Kiievi võimud kutsusid üles piirama elektritarbimist

Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu ründamist. Kiievi piirkonna juht Oleksi Kuleba kutsus pealinna elanikke üles, et nad jälgiksid elektri kasutamist.

"On oluline mitte unustada mõistlikku elektritarbimist. Tuleb kasutada kordamööda energiat nõudvaid seadmeid ja kasutada elektrit säästlikult," ütles Kuleba.

Ben Hodges: Ukraina vabastab Krimmi augusti lõpuks, kui saab vajalikud relvad

USA vägede endine ülemjuhataja Ben Hodges arvas esmaspäeval, et juhul kui Ukraina saab lubatud relvastuse ja lääneriikide sanktsioonid püsivad, siis vabastavad Ukraina väed augusti lõpuks Krimmi poolsaare. Hodgesi sõnul juhtuks see kiiremini, kui Ukrainale antaks pikamaa täppisrelvi.

Hodges on ka varem Ukraina võidulootuste osas olnud positiivselt meelestatud.

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles hiljuti, et Krimmi vabastamine toimub sõjalise ja diplomaatilise jõupingutuse tulemusena.

London: Venemaa ja Ukraina võitlevad Kreminna lähedal P66 maantee pärast

Viimase viie päeva jooksul on Vene ja Ukraina väed võidelnud, et kontrollida P66 maanteed, mis asub Kreminnast põhja pool, teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xO7eQ9ifYx



#StandWithUkraine pic.twitter.com/6KK91jqtJw — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 2, 2023

P66 maantee ühendab Kreminnat Belgorodi oblastiga. Kui Ukraina suudaks piirkonna üle kontrolli saavutada, siis õõnestaks see Venemaa kaitset Kreminna ümbruses veelgi, teatas ministeerium.

Vene võimud väidavad, et Ukraina tegi droonirünnaku Brjanski oblastile

"Ukraina droon kahjustas 2. jaanuari varahommikul piirkonna Klõmovi rajoonis elektritaristut," teatas Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz, vahendas The Kyiv Independent.

Kuberneri väittis, et keegi rünnaku tõttu viga ei saanud. Brjanski oblast piirneb Põhja-Ukrainaga.

Ukraina luure: Venemaa muutis Ukraina-vastast pommitamise taktikat

Ukraina kaitseministeeriumi luuredirektoraadi esindaja Vadõm Skibitski ütles, et Venemaa muudab Ukraina-vastast pommitamise taktikat. Venemaa saadab Ukraina pihta korraga nii droone kui rakette.

"Venemaal on alles vähe Kalibr rakette," ütles Skibitski.

Budanov: Venemaa suudab korraldada veel kaks massilist raketirünnakut

Ukraina luuredirektoraadi juht Kõrõlo Budanov ütles 31 detsembril Ukraina meediale antud intervjuus, et Venemaa suudab korraldada veel kaks massilist raketirünnakut, vahendas The Kyiv Independet.

Budanovi sõnul kehtestab Moskva alates 5. jaanuarist karmi piirikontrolli. Alla 55-aastased mehed ei tohi siis riigist lahkuda. Budanovi sõnul ei puhke sõja tõttu Venemaal protestid. Tema sõnul toetab sõda üle 70 protsendi venelastest.

Budanov ütles varem 30. detsembril BBC-le antud intervjuus, et Venemaa kavandab uut mobilisatsioonilainet alates 5. jaanuarist.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles samuti, et Venemaa sulgeb teise mobilisatsioonilaine tõttu nädala pärast Vene meeste väljapääsu takistamiseks oma piirid.

"Jaanuari alguses sulgevad Venemaa võimud meestele piirid, kuulutavad välja sõjaseisukorra ja alustavad järjekordset mobilisatsioonilainet. Piirid suletakse ka Valgevenes," ütles ta.

Zelenski: Venemaal valitseb hirm

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et hirm on haaranud Venemaad.

"Nad kardavad. Ja nad on õigustatult mures, sest nad kaotavad. Neid ei aita droonid ega raketid. Me oleme ühtsed. Ja neid ühendab ainult hirm," ütles Zelenski.

Ukraina rünnaku tõttu hukkus Makijivkas 400 Vene sõdurit

Ukraina armee korraldas uusaastaööl rünnaku Makijivkas asuva Vene sõjaväebaasi vastu. Hukkus 400 sõdurit, haavata sai 300 Venemaa sõdurit, vahendas Ukrainska Pravda.

The Moscow Times juhtis tähelepanu, et ka Vene Telegrami kanalites kinnitati hukkunute suurest arvust.

Aasta esimestel päevadel tulistati alla 39 Shahed drooni, kaks Orlan-10 drooni ja üks Kh-59

Ukraina õhuvägi teatas esmaspäeva hommikul, et ööl vastu 1. ja 2. jaanuari hävitas Ukraina õhutõrje 39 Iraani päritolu Vene Shahed-131/136 drooni, kaks Orlan-10 drooni ja ühe Kh-59 raketi. Õhujõudude teatel kasutatakse õhutõrje töös üha enam lääneriikidest pärit varustust ja relvi.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga üle 720 sõduri

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 107 440 (võrdlus eelmise päevaga +720);

- tankid 3031 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 6093 (+9);

- lennukid 283 (+0);

- kopterid 269 (+0);

- suurtükisüsteemid 2027 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 423 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 213 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1836 (+44);

- tiibraketid 723 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4725 (+5);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 181 (+0).

Suurimaid kaotusi kandsid Vene väed Lõmani ja Bahmuti suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.