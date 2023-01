Prantsusmaa annab Ukrainale AMX-10 RC lahingumasinad

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas kolmapäeval, et Prantsusmaa annetab Ukrainale AMX-10 RC lahingumasinad, mida võib sõjandusekspertide sõnul pidada ratastega kergtankiks. Samuti lubas Prantsusmaa anda Ukrainale Bastion soomukeid.

Elysee teatel on tegu esimese korraga kui lääneriikide päritolu tanke on antud Ukraina relvajõududele. Ukrainska Pravda juhtis tähelepanu, et teates ei mainitud kui mitu ühikut tehnikat Prantsusmaa Ukrainale kavatseb anda ning millal need Ukraina relvajõududele antakse.

AMX-10 RC tootjaks on Prantsuse kaitsetööstuse ettevõte GIAT ning see on mõeldud lahingluureks. Prantsuse relvajõud on antud masinat kasutanud alates 1981. aastast. 2021. aasta seisuga on Prantsuse relvajõudude arsenalis üle 240 AMX-10 RC sõiduki ning neid asendatakse järk-järgult Jaguar lahingluure sõidukitega.

Prantsuse parlamendiliige Benjamin Haddad kinnitas, et kuna Prantsuse armee on ise antud relvaplatvormist loobumas, siis ei mõjuta otsus anda need sõidukid Ukrainale Prantsuse armee võitlusvõimet.

Je précise pour ceux qui font semblant de s'inquiéter de l'état de nos stocks pour justifier de ne pas aider l'Ukraine que les AMX10RC sont remplacés par l'EBRC Jaguar par l'armée française. Donc on livre une arme que l'on a déjà remplacée. — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) January 4, 2023

Lahingluuremasin AMX-10 RC on varustatud 105mm pearelvaga, 7,62mm kuulipildujaga ja kahe elektriliselt opereeritud granaadiheitjaga. 105mm pearelva jaoks on kaasas 38 mürsku, kuulipilduja jaoks 4000 padrunit ja granaadiheitja jaoks 16 suitsugranaati.

Prantsuse leht Le Monde tõi esile, et tegu on vanade, kuid võimsade relvaplatvormidega. Le Figaro meenutas, et Prantsuse armee on AMX-10 lahingumasinat kasutanud esimeses Lahesõjas, Afganistanis ja Aafrikas Saheli piirkonnas.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron lubas 2022. aasta lõpus, et Prantsusmaa tarnib Ukrainale 2023. aastal uut relvastust. Macron lubas, et Prantsusmaa toetab Ukrainat vankumatult võiduni.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas Prantsusmaad antava sõjalise abi eest.