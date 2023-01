Ida-Viru haigla püüab meelitada töötajaid gripi vastu vaktsineerima preemiaga

Ida-Virumaa keskhaigla on hädas asjaoluga, et nakkushooajale vastu minnes on haigla töötajatest vaid kolmandik gripi vastu vaktsineeritud. Olukorda proovitakse parandada preemiatega.

Enam kui 1200 inimesele tööd andev Ida-Virumaa keskhaigla on hädas nii personali leidmisega kui ka sellega, et olemasolevad töötajad ei ole eriti aktiivsed kaitsepookimisi tegema.

"Meie oma haigla töötajad pole olnud selles väga aktiivsed, aga sellegipoolest on meil 33 protsenti töötajatest gripi vastu värskelt vaktsineeritud. Jah, see protsent võiks olla parem, kuid me teame, et vaktsineerimine on inimese enda otsus ja paljudega võib olla niimoodi, et kalender on liikunud nii kiiresti, et ei jõudnud detsembris teha ning jaanuar on juba käes ja see on lihtsalt tegemisel. Lisaks on mõned juba haiguse kätte jäänud ning neil on vaktsineerimine hiljaks jäänud, nii et eks seal ole erinevaid põhjuseid," rääkis haigla ülemarst Toomas Kariis.

Selleks, et vaktsineerimine oleks aktiivsem, on käiku võetud premeerimissüsteem.

"Kindlasti on madal vaktsineerimistase meie jaoks probleem, mida me hoiame tähelepanu all. Me peame oluliseks nii nagu Covidi nii ka gripi puhul vaktsineerimist. Meil on selleks ka oma preemiasüsteemid välja mõeldud. Nii et me tegelikult tunnustame oma tervishoiutöötajaid, kes on osalenud vaktsineerimisprogrammis," ütles Kariis.

Otseseid põhjuseid, miks vaktsineerimistase nii madal on, ei osanud ülemarst nimetada, kuid ühe põhjusena mainis ta vaktsiinide võimalikke negatiivseid kõrvalmõjusid.

"Kes mõtleb ette ja oma tervisest rohkem hoolib, need kasutavad vaktsineerimisvõimalust. Jah, on olnud kõrvalmõjusid ehk probleeme ravimitega on, aga suures pildis on vaktsineerimisega rohkem võitjaid kui kaotajaid," sõnas ta.

Ida-Virumaa keskhaigla teeninduspiirkonnas elab 150 000 elanikku.