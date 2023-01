Ukraina relvajõud: Soledar pole veel langenud

Oluline 11. jaanuaril kell 11.48:

- Ukraina relvajõud: väited Soledari langemisest ei pea paika;

- Ukraina luure: Venemaa piiras 9. jaanuaril sõjaväeteenistuskõlblike meeste lahkumist riigist;

- CNN-iga suhelnud sõduri sõnul on olukord Soledaris kriitiline, rindejoon muutub iga päev;

- Prigožini sõnul on Soledari linn Wagneri kontrolli all;

- Ukraina ja Vene inimõiguste volinikud kohtusid Türgis;

- FP: Türgi andis salaja Ukrainale eelmine aasta kobarmoona;

- Kanada ostab Ukrainale NASAMS-i õhutõrjesüsteemi;

- Saksa välisminister Annalena Baerbock külastas Harkivi linna;

- Ukraina peastaap: Venemaa surub Zaporižžja tuumajaama töötajatele peale Vene passe, keeldujatele otsitakse asendustöötajaid;

- Ukraina president võttis Viktor Medvedtšukilt ja veel kolmelt poliitikult Ukraina kodakondsuse;

- ISW: Soledari langemine Vene vägede kätte ei tähenda veel Bahmuti ümberpiiramist;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 490 sõdurit ja viis suurtükisüsteemi.

Ukraina relvajõud: väited Soledari langemisest ei pea paika

Ukraina kaitsejõudude idaringkonna esindaja Serhi Šerevatõ kinnitas Ukraina Suspilnele, et väited nagu Soledari linn oleks Vene vägede kontrolli all ei pea paika. Šerevatõ palus oodata kuniks tuleb detailne info Ukraina peastaabilt.

Ukraina relvajõudude strateegilise kommunikatsiooni osakond nimetas Prigožini varem esitatud väiteid nagu Wagner oleks Soledari vallutanud psühholoogiliseks operatsiooniks. Samuti ei usu nad, et Prigožin tegi oma kaevanduse pildi Soledaris. Sama allika kinnitusel oli see PR-trikk õigustamaks suuri kaotusi Wagneri vangsõdurite hulgas.

Strateegilise kommunikatsiooni osakonna sõnul tehti internetis levinud pilt Prigožinist kaevanduses hoopis Prõkožõni koobastes Donetski oblastis, mitte Soledari soolakaevandustes.

Ukraina luure: Venemaa piiras 9. jaanuaril sõjaväeteenistuskõlblike meeste lahkumist riigist

Ukraina kaitseministeeriumi Luure Peavalitsus (GUR) teatas, et nende andmeil on Venemaa alates 9. jaanuarist hakanud piirama sõjaväeteenistuseks kõlblike meeste lahkumist riigist. Vastava korralduse saatis FSB piirivalveteenistusele, mis FSB-le allub.

GURi teatel piirati ka nende kodanike riigist väljumist, keda rahuajal ajateenistusse tervislikel põhjustel ei võeta.

Ukraina sõjaväeluure meenutas, et varem hoiatati võimaliku uue Vene mobilisatsioonilaine eest. Uue mobilisatsioonilaine eesmärgiks on kvantiteet, mitte kvaliteet ning uute sõdurite esmane ettevalmistus ja varustamine võib ligikaudu kaks kuud aega võtta.

CNN: olukord Soledaris on kriitiline, rindejoon muutub iga päev

CNN suhtles ühe Ukraina sõduriga, kes osaleb Soledari kaitses Ukraina 46. õhudessantbrigaadi koosseisus. Sõduri sõnul muutub rindejoon pidevalt ning kontroll hoonete üle muutub iga päev.

Sõduri sõnul ei tea mitte keegi, kui palju on lahingus hukkunuid ja haavatuid. "Positsioone võetakse ja loovutatakse pidevalt. Mis oli täna meie maja, saab homme Wagneri majaks," sõnas nimetuks jäänud sõdur.

Allika kinnitusel polnud teisipäeva õhtul selge, kui suurt osa Soledari linnast Vene väed kontrollivad. Sõduri sõnul ei tea keegi seda eriti hästi ning kahe vastaspoole vahel on suur hall ala, mille kohta kumbki pool väidab, et kontrollib seda.

Sõduri kinnitusel on Ukraina väed kandnud Soledari kaitsel palju kaotusi. "Meie üksuste personal on uuendatud pea poole võrra... meil pole isegi aega teineteise raadiokutsungeid meelde jätta," kinnitas sõdur.

46. õhudessantbrigaad teatas teisipäeva Telegramis, et olukord Soledaris on väga keeruline, kuid hallatav. Ukraina president Volodõmõr Zelenski tõi selle üksuse sõdurid eraldi välja oma õhtuses videopöördumises.

Briti kaitseministeerium teatas teisipäeval, et Vene väed on viimastel päevadel Soledaris edenenud ja kontrollivad nüüd sellest enamikku.

Briti kaitseministeeriumi sõnul on Vene Soledari jõupingutuse eesmärgiks Bahmuti ümberpiiramine põhja poolt ning tõkestada seeläbi Ukraina kommunikatsiooniliine.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar kinnitas teisipäeva õhtul, et Soledari hoidmiseks käivad ägedad lahingud. Maljari sõnul ei võta Vene väed arvesse enda poole suuri kaotusi ja jätkavad pealetungi.

Ukraina relvajõudude esindaja Serhi Tšerevatõi sõnul on Ukraina relvajõudude eesmärk kurnata venelasi nii palju, et isegi kui nad saavutavad taktikalise võidu, siis oleks see Pyrrhose võit.

Prigožini sõnul on Soledari linn Wagneri kontrolli all

Wagneri palgasõdurite grupeeringuga lähedalt seotud Telegrami kanal Grey Zone teatas teisipäeva hilisõhtul, et Wagneri väed kontrollivad kogu Soledari territooriumi ning linna keskel on Ukraina väed ümber piiratud. Samas teates lubati kolmapäeval teada anda, mitu sõjavangi võeti.

Teates rõhutati, et eduka pealetungi tegid Wagneri üksused üksi, viidates sellega, et lahingutes ei osalenud Vene regulaarväed.

Neid väiteid ei ole võimalik sõltumatult kontrollida.

Sotsiaalmeedias levisid ka pildid, kus on näha väidetavalt Prigožinit ja Wagneri sõdureid Soledari soolakaevandustes.

Vene uudisteagentuuri Ria Novosti teatel vallutasid Wagneri palgasõdurid Soledari soolakaevanduste ala peale ägedaid lahinguid. Soolakaevandused asuvad Soledari äärelinnas.

Reuters tõi esile, et kuna Prigožin mainis ka lahingute jätkumist Soledari kesklinnas, siis ei saa Wagneri kontroll linna üle olla täielik.

BBC venekeelne teenistus juhtis tähelepanu, et Ukraina peastaap ei maininud oma kolmapäevahommikuses ülevaates olukorda Soledaris, kus ajakirjanike ja teiste allikate sõnul toimuvad ägedad lahingud.

Tuntud Ukraina ajakirjanik Juri Butusov teatas oma Telegrami kanalis, et ükski Ukraina üksus ei ole ümber piiratud ning Vene allikad levitavad tema sõnul desinformatsiooni.

Ukraina ja Vene inimõiguste volinikud kohtusid Türgis

Ukraina inimõiguste volinik Dmitrõ Lubinetzs kohtus Türgis oma Vene ametikaaslase Tatjana Moskalkovaga.

Lubinetzsi sõnul peeti terve öö läbirääkimisi, mille käigus arutati humanitaarprobleeme ja inimõiguste tagamist mõlema riigi kodanikele. Moskalkova kinnitas, et arutati humanitaarabi andmist mõlema riigi kodanikele.

FP: Türgi andis salaja Ukrainale eelmine aasta kobarmoona

Välispoliitika väljaanne Foreign Policy teatas, et Türgi hakkas eelmise aasta novembris Ukrainale salaja kobarmoona tarnima, kinnitasid USA ja Euroopa allikad. Allikate sõnul alustas Türgi kobarmoona tarneid, kui Valge Maja keeldus Ukrainale enda kobarmoona andmast. Ka Türgi kobarmoona suurtükimürsud on USA päritolu.

USA seadusandlus ei luba kobarmoona eksportida, kuna arvestatav protsent moonast on defektne ehk ta ei plahvata tabamusel. Kobarmoon on efektiivne tankide ja jalaväe vastu, kuid defektide tõttu võivad lõhkemata jäänud pommid hiljem tsiviilelanikele ohuks olla.

Iga kobarmoona mürsk laguneb enne sihtmärgini jõudmist 88 pommiks.

CNN teatas detsembri alguses, et USA veel vaagib, kas anda vastuolulist kobarmoona Ukrainale.

Venemaa kasutab Ukraina vägede vastu samuti kobarmoona. Näiteks pommitasid Vene väed kohe peale õigeusu jõule kobarmoonaga Hersoni linna.

Kanada ostab Ukrainale NASAMS õhutõrjesüsteemi

Kanada kaitseminister Anita Anand teatas teisipäeval, et Ottawa tellib Ukraina tarbeks USA-lt ühe NASAMS õhutõrjesüsteemi.

USA on plaaninud anda Ukrainale kaheksa NASAMS-i õhutõrjesüsteemi, millest esimesed kaks jõudsid kohale 2022. aasta novembri alguses.

Saksa välisminister Annalena Baerbock külastas Harkivi linna

Saksamaa välisminister külastas Dmõtro Kuleba kutsel Ida-Ukrainas Harkivi linna. Tegu on esimese lääneriigi kõrge poliitikuga, kes on peale Venemaa täieulatuslikku invasiooni käinud Harkivis. Enamik välisriikide riigijuhte, poliitikuid ja teisi tuntud inimesi on käinud Ukraina pealinnas Kiievis.

Thank you @DmytroKuleba for inviting me to Kharkiv today. Besieged, bombed, liberated – this city is a symbol for the madness of Russia's aggression and for Ukrainian's unbreakable will to live in freedom from oppression. Be sure that Germany will support you all the way. pic.twitter.com/NLN2icrkvp