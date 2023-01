Zelenski: Soledari kaitsjad on andnud Ukrainale võimaluse jõudu koguda

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma õhtuses videopöördumises Bahmuti ja Soledari kaitsjaid ning märkis ära, et Soledari kaitsjad on andnud Ukrainale aega ja võimaluse jõudu koguda. Briti luure hinnangul kontrollivad Vene väed nüüdseks Soledari linnast enamikku. Politico allikate kinnitusel kaalub USA Ukrainale Strykeri lahingumasinate andmist sõdurite transpordiks lahinguväljal. Tšehhis moderniseeritud T-72 tankid on teel Ukrainasse.

Oluline 10. jaanuaril kell 8.24:

- Briti luure: Vene väed on viimastel päevadel Soledaris edenenud ja kontrollivad nüüd sellest enamikku;

- Venemaa keeldub Makijivkas hukkunud Vene sõdurite nimekirja avaldamast;

- Politico: USA kaalub Ukrainale Strykeri lahingumasinate andmist;

- Tšehhi moderniseeritud T-72 tankid on teel Ukrainasse;

- Politico: Prantsusmaa ja Poola survestavad Saksamaad andmaks Ukrainale Leopardi tanke ning Britid kaaluvad Challengeri tankide andmist;

- Rootsi kavatseb saata Ukrainale Archeri iseliikursuurtükke;

- Zelenski: Soledari kaitsjad on andnud Ukrainale täiendavat aega ja võimaluse jõudu koguda.

Briti luure: Vene väed on viimastel päevadel Soledaris edenenud ja kontrollivad nüüd sellest enamikku

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt kontrollivad Vene väed nüüdseks Soledari linna territooriumist enamikku. Soledar asub Bahmutist 10 kilomeetrit põhja pool.

Brittide sõnul osalesid Soledari lahingutes nii Wagneri üksused kui Vene regulaarväed.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/aFDNytdSEu



#StandWithUkraine pic.twitter.com/5Bg8NCKRNt — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 10, 2023

Briti kaitseministeeriumi sõnul on Vene Soledari jõupingutuse eesmärgiks Bahmuti ümberpiiramine põhja poolt ning tõkestada seeläbi Ukraina kommunikatsiooniliine.

Osa lahingutest keskendub seal asuvate soolakaevanduste sissepääsudele. Soolakaevanduste tunnelid on maa all ligikaudu 200 kilomeetrit pikad. Brittide hinnangul võivad nii Vene kui Ukraina väed muretseda, et soolakaevanduste tunneleid saab kasutada vastaspoole tagalasse infiltreerumiseks.

Kuigi surve Bahmutile kasvab, ei ole brittide hinnangul selle ümberpiiramine lähiajal tõenäoline, kuna Ukraina vägedel on sügavad kaitseliinid ning nende varustusteed on kontrolli all.

Venemaa keeldub Makijivkas hukkunud Vene sõdurite nimekirja avaldamast

Riias tegutsev Vene uuriv väljaanne The Insider teatas, et Venemaa ei kavatse Makijivkas hukkunud Vene sõdurite nimekirja avaldada. Nõnda teatas Vene Samara oblasti sõjakomissariaar Aleksi Vdovin.

Vdovini sõnul edastatakse kogu vajalik info hukkunud sõdurite lähedastele otse. Vdovini sõnul ei saa hukkunud sõdurite nimekirja avaldada, kuna need olevat esiteks delikaatsed isikuandmed ning lisaks võivat välisriikide luureteenistused seda infot Venemaa suhtes vääriti ära kasutada.

Vene kaitseministeeriumi teatel hukkus aastavahetusel Makijivkas Ukraina Himarsi rünnakus 89 Vene sõdurit. Ukraina teatel hukkus mitusada Vene sõdurit.

The Insider juhtis tähelepanu, et Venemaal algatati petitsioon, milles nõutakse Makijivkas hukkunud sõdurite nimekirja avaldamist. Kirjutamise hetkel on algatusel üle 48 900 allkirja.

Politico: USA kaalub Ukrainale Strykeri lahingumasinate andmist

Ameerika Ühendriigid kaaluvad Ukrainale Strykeri lahingumasinate annetamist uue Vene mobilisatsioonilaine ohu tõttu, teatas Politico. Strykerid võidakse anda juba järgmise USA relvaabi paketiga.

Politicoga suhelnud USA valitsuse allikad kinnitasid, et lõplikku otsust ei ole veel tehtud ning Strykerid võivad sisalduda ka mõnes hilisemas relvaabi paketis.

Strykerid on kaheksarattalised lahingumasinad, mis on mõeldud eelkõige sõdurite transpordiks. Erinevalt roomikutega Bradley lahingumasinast ei ole Strykerid sama head tankide vastu, kuid Strykeriga saab jalaväelane edukalt kaitstud viisil rindele jõuda. USA kasutab Strykereid regulaarselt Iraagis.

USA koos Saksamaaga teatasid 5. jaanuaril, et annavad Ukrainale USA päritolu Bradley lahingumasinaid ja Saksa Mardereid.

Tšehhi moderniseeritud T-72 tankid on teel Ukrainasse

Tšehhi annab Ukrainale moderniseeritud T-72 tanke, teatas riigi peaminister Petr Fiala esmaspäeval Twitteris. Fiala jättis ühe tanki peale ukrainlastele lühikese sõnumi.

Na tank T-72, který poputuje na Ukrajinu, jsem napsal statečným ukrajinským obráncům krátký vzkaz.



Věřím, že Ukrajinci zvítězí v jejich boji s ruským agresorem. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX — Petr Fiala (@P_Fiala) January 9, 2023

Peale tankide andis Tšehhi Ukrainale 30 uut Treva pääste- ja remondimasinat.

Tankide moderniseerimist Tšehhis rahastasid ühiselt Ameerika Ühendriigid ja Madalmaad.

L3Harris hakkab Ukrainale droonivastaseid Vampire süsteeme ehitama

USA kaitsetööstuse ettevõte L3Harris teatas, et hakkab USA kaitseministeeriumi lepingu alusel Ukrainale tarnima Vampire (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) droonivastaseid õhutõrjesüsteeme.

Lepingu kohaselt paigaldatakse Vampire süsteemid USA valitsuse antud sõidukitele. Neli süsteemi jõuavad Ukrainasse 2023. aasta keskpaigaks ning veel 10 selle aasta lõpuks.

Politico: Prantsusmaa ja Poola survestavad Saksamaad andmaks Ukrainale Leopardi tanke ning Britid kaaluvad Challengeri tankide andmist

Saksamaa naaberriigid Prantsusmaa ja Poola survestavad Politico allikate kinnitusel Berliini, et viimane annaks Ukrainale Leopard 2 tanke. Der Spiegel teatas eraldiseisvalt esmaspäeval, et Briti valitsus kaalub Challenger 2 tankide saatmist Ukrainale.

Ühe Prantsuse ametniku kinnitusel survestatakse Saksa valitsust enne 22. jaanuari Prantsuse-Saksa tippkohtumist. Sarnast survet hoiab ülal Poola, kes tahab Leopardi tankide andmiseks moodustada laia koalitsiooni lääneriikidest, kes annaks ühiselt oma Leopardi tanke Ukrainale.

Leopard 2 tanke kasutavad Saksa, Hispaania, Poola, Kreeka, Taani ja Soome relvajõud. Prantsuse ametniku kinnitusel just sel põhjusel ukrainlased Leopardi tanke tahavadki – neid on Euroopas inventaris piisavalt palju.

Kuna Leopardi tankid on toodetud Saksamaal, siis peab nende andmise Ukrainale heaks kiitma Berliin. Seda ka sel juhul, kui Leopardi tanke tahavad anda teised riigid.

Prantsuse ametnik kinnitas Politicole, et Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni teadaanne eelmisel nädalal anda Ukrainale AMX-10 RC lahingmasinad oli mõeldud murdmaks lääneriikide tankide andmise tabu "et sakslased end liigutama asuks".

Ukraina on palunud Prantsusmaalt ka Prantsuse Leclerci tanke, mida praegu Prantsuse võimud vaagivad. Prantsuse ametivõimud samas hoiatavad, et kuna see tank pole enam tootmises, siis tekitab see lisamuresid seoses tankide hoolduse ja tagavaraosade saadavusega.

Prantsusmaa samas võib saata oma Leclerci tanke nendele Euroopa riikidele, kes saadavad oma Leopardi tankid Ukrainale sama ametniku sõnul. Ühe Berliini ametiisiku sõnul vähendas Saksa valitsuse eskalatsiooni muresid viimatine G20 tuumarelvade mittekasutamise ühisteade, mida toetas teiste riikide hulgas ka Hiina.

Rootsi kavatseb saata Ukrainale Archeri iseliikursuurtükke

Rootsi peaminister Ulf Kristersson lubas esmaspäeval, et Rootsi annab Ukrainale Archeri iseliikursuurtükke, teatas Aftonbladet. Leht meenutas, et opositsioonis olles kritiseeris Kristersson tollast Rootsi sotsiaaldemokraatide juhitud valitsust, kuna nad ei saatnud Ukrainale Archeri iseliikursuurtükke. Rootsi detsembrikuises abipaketis Archereid aga veel polnud.

Rootsi on alates 1. jaanuarist Euroopa Liidu eesistujariik. Rootsi välisministri Tobias Billströmi sõnul peab Euroopa andma edaspidi Ukrainale rohkem rasketehnikat ja moodsamaid relvi. Billström tõi esile, et Euroopa sõjaline toetus Ukrainale pole olnud samal tasemel nagu Ameerika Ühendriikide toetus, vahendas Expressen.

Billströmi sõnul on Archerite relvatarne ajaline viivitus tingitud vajadusest suhelda kõikide riikidega, kelle komponente on suurtükisüsteemis kasutatud ja saada neilt ekspordiluba.

Ühendkuningriik kavatseb anda Ukrainale uuel aastal vähemalt samas mahus relvaabi nagu 2022. aastal

Briti kaitseministeerium teatas, et Briti valitsus kavatseb anda Ukrainale vähemalt samas mahus relvaabi 2023. aastal, nagu anti 2022. aastal.

Zelenski: Soledari kaitsjad on andnud Ukrainale täiendavat aega ja võimaluse oma jõudu koguda.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma õhtuses videopöördumises Bahmuti ja Soledari kaitsjaid.

Zelenski kinnitas, et Venemaa rünnakud Soledarile on muutunud üha ägedamaks ning linnas pole ühtegi seina enam püsti. Ukraina presidendi kinnitusel on Soledari kaitsjad andnud Ukrainale täiendavat aega ja võimaluse end koguda.

Ukraina peastaap esmaspäeva õhtul: 300 Vene sõdurit viidi Lõssõtšanski haiglasse

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas esmaspäeva õhtul, et Vene väed kannavad jätkuvalt suuri kaotusi idarindel. Peastaabi sõnul viidi okupeeritud Lõssõtšanski haiglasse uue aasta esimese nädala jooksul kuni 300 Vene sõdurit.

Ukraina sõdurid taandusid Lõssõtšanskist 2022. aasta juuli alguses.