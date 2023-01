Kaljurand ja Madison: Vene diplomaatide arvu tulnuks juba varem vähendada

Välisminister Urmas Reinsalu teatas kolmapäeval, et Vene suursaadik sai välisministeeriumilt diplomaatilise noodi teatega, et Eesti otsustas rakendada Viini konventsioonist lähtuvalt samaväärsuse põhimõtet. See tähendab, et kokku peaks Eestist lahkuma 13 Vene diplomaati ja kaheksa tehnilist töötajat, et võrdsustada Vene saatkonna suurus Eesti saatkonna koosseisuga Moskvas. See on Venemaa agressioonisõja ja kahepoolsete suhete kontekstis asjakohane, ütles Reinsalu.

Välisministeeriumi otsust toetavad Euroopa Parlamendi liikmed Marina Kaljurand ning Jaak Madison.

Endine suursaadik Marina Kaljurand ütles, et praegune noot oleks pidanud üle antama varem. Eesti oleks võinud tema hinnangul tagasi kutsuda Eesti suursaadiku Moskvast ja välja saata ka Venemaa suursaadiku Tallinnast. Samas, konsulaarteenuseid sulgeda ei saa, kuni Venemaal on Eesti kodanikke, lisas Kaljurand.

"Mina oleks ära toonud suursaadiku palju varem. See oleks olnud tugev poliitiline signaal, et Eestil ei ole suursaadikut riigis, kes rikub rahvusvahelist õigust, ÜRO hartat ja ründab teist iseseisvat riiki," ütles Kaljurand.

"Kui Westi tunnistas Venemaa agressorriigiks, siis oleks eeldanud, et sellele järgnevad konkreetsed tõsised sammud. Jah, mina arvan, et suursaadiku väljasaatmine ja oma suursaadiku tagasi kutsumine oleks olnud õige, adekvaatne samm," lisas ta.

"See on väga mõistlik otsus ja seda oleks pidanud juba varem tegema. Tänane olukord on hoopis teine ja see peab väljenduma ka Venemaa võimekuses lähetada Eestisse diplomaatilise korpuse sildi all inimesi, kes ei tegele diplomaatilise tööga, vaid ilmselgelt nende eesmärk on õõnestada Eesti julgeolekut ja võimekust ennetada Venemaa provokatsioone," sõnas Jaak Madison.

Tema suursaadiku väljasaatmist ei poolda. "Tänane samm, kus me lubame Venemaa diplomaatidel ja n-ö diplomaatidel olla võrdsetel alustel Eesti diplomaatidega – kummalgi riigil kaheksa –, on mõistlik samm. Aga suursaadik välja saata ja saatkond sulgeda, see ei oleks väga ratsionaalne ja võib meile kahju hoopis tuua," ütles Madison.