Tartu Sanatooriumi park jääb looduskaitseta

Tartu Sanatooriumi pargi saaks looduskaitse alla võtta kas keskkonnaministeerium või Tartu linnavalitsus. Novembri lõpus ilmunud keskkonnameti ekspertiis ei leidnud Tartu Sanatooriumi pargist ei 1. ega 2. kategooria haruldasi liike või muud põhjust, miks park just riikliku looduskaitse alla võtta.

Samas on park kohaliku tähtsusega, selgitas tookord ameti peadirektor Rainer Vakra. Kas võtta park riikliku looduskaitse alla, jäi keskkonnaministri otsustada. Nüüd tõdes ka minister Madis Kallas, et ameti ekspertiisile vastu vaielda ei tasu.

"Kui me mingeid asju kaitse alla võtame, peab see põhinema mingisugusel ekspertiisil, mida ka keskkonnaamet tellis, millele nad andsid ka oma hinnangu ja mina lähtun ka sellest hinnangust. Loomulikult me loodame, et Tartu linn selle kohaliku kaitse alla võtab ja see roheala seal säilib nagu praegu, siis on asjad õiglased ja õiges järjekorras tehtud," rääkis Kallas.

Selgituseks, miks riik seda ei tee, vastas Kallas: "Me peame arvestama, kui me kusagil teeme otsuseid, mis põhinevad mingil muudel väärtustel kui väga kõrgetel keskkonnariskidel või väga paljudel ohustatud liikidel sel alal, siis me võime hiljem väga valusasti saada kõrvetada, kui keegi teine tuleb samamoodi [ja ütleb], aga seal te ju tegite nii, kuigi ekspertiis ütles, et see on kohaliku tähtsusega ja väärtusega ala."

Varem on linnavalitsus öelnud, et pargi kohaliku kaitse alla võtmist peaks kaaluma. Nüüd on ka linnavalitsus otsustanud, et see siiski põhjendatud ei ole, ütles abilinnapea Raimond Tamm.

"On oluline tähele panna, et Sanatooriumi pargi territoorium on ka meie uues üldplaneeringus määratud rohealana. See tagab pargi säilimise. Vaidlusi on tekitanud Raja 31a detailplaneering, mis annab Aino ja Oskar Kallasele kuulunud krundile mõnede väikeelamute ehitamise õiguse. Aga ka selle krundi puhul näevad linna erinevad planeerimisdokumendid ette väärtusliku kõrghaljastuse (sealhulgas alleede) säilitamise kohustuse. Meie hinnangul on sellega pargiala kaitstud."