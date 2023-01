Kallas ja Reinsalu jäid Elektrilevi eraldamise otsuses eri meelt

Kui peaminister Kaja Kallas (RE) märkis, et otsuse Elektrilevi Eesti Energiast eraldada tegi eelmine valitsus ja praegune valitsus lähtub selles küsimuses järjepidevuse põhimõttest, siis välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul leppis praegune koalitsioon kokku, et otsus eraldamise kohta tehakse pärast konkreetse analüüsiga tutvumist.

Kallas märkis valitsuse pressikonverentsil, et osaliselt sündis Elektrilevi Eesti Energiast eraldamise diskussioon Saaremaad tabanud hiljutisest tormist ja selle tõttu tekkinud pikkadest elektrikatkestustest.

Kallas kommenteeris ka uudist, milles rahandusministeerium vaatas enne Kallase ETV-le antavat teleintervjuud üle jutupunktid, millega Kallas soovis põhjendada Elektrilevi lahkulöömist Eesti Energiast. Iga mõtte kohta jagus rahandusministeeriumi ametnikul Tarmo Porgandil ohtralt kriitikat.

"Kui sinna sisse vaadata, siis need on muidugi kõik needsamad seisukohad, mida Eesti Energia on juba 10 aastat esitanud. Seal ei ole mitte midagi uut. Kõik need seisukohad olen ma oma blogipostitustes ümber lükanud. Oluline on ka märkida, et see ametnik on ka Eesti Energia nõukogu liige (endine nõukogu liige - toim.), mitte antud juhul sõltumatu," kommenteeris Kallas.

"Kui te võtate Boston Consulting Groupi maatriksi järgi, siis võib öelda, et Elektrilevi on Eesti Energiale olnud see lüpsilehm ja see on tähendanud seda, et nende tekitatud garanteeritud rahavood ja laenuvõime, seda on kasutatud investeerimiseks küsimärkidesse, nagu Jordaania või Utah. Ma olen üsna veendunud selles, et Elektrilevi iseseisva ettevõttena oleks teinud need investeeringud pigem näiteks Saaremaa võrkude tugevdamisse või üldse võrkude ilmastikukindlamaks muutmisesse, mitte paigutanud seda raha kuskile mujale," rääkis Kallas.

"Kas keegi teist usub, et Elektrilevi oleks inimestest tühjaks kanditud Eesti Energia poolt kontrollitavas Enefit Connectis, kui nad ei oleks omavahel olnud seotud? Probleem Saaremaal oli ju ka selles, et polnud inimesi, polnud ressursse, kõik olid kanditud ära, mille kohta valitsus on teinud otsuse suvel, et Eesti Energia ei tohi nii teha. Ta ei tohi jätta seda ühingut tühjaks niimoodi, et see ühing ei ole võimeline oma kohustusi täitma," jätkas Kallas.

"Valitsus on oma otsused teinud selle kohta, et Elektrilevi eraldada, nüüd on valmis saanud ka analüüsid, mida see tähendab ja sellega me läheme edasi," ütles ta veel.

Isamaa esindaja valitsuses Urmas Reinsalu rõhutas, et valitsus langetab otsuse Elektrilevi eraldamise kohta pärast mõjuanalüüsiga tutvumist.

"Õige on see, et meil oli ka koalitsiooniläbirääkimistel sellest tõsiselt juttu ja me leppisime kokku, et langetame otsuse pärast seda, kui me oleme tutvunud selle analüüsiga. Minu käsutuses seda analüüsi ei ole, analüüsist ma olen lugenud rahandusministeeriumi avalikkusele esitatud kommentaaridest, Eesti Energia kommenteeris seda detsembrikuus. Avalikkusele kõlanud kommentaarides viitab analüüs probleemidele, mis puudutavad võimalikku võrgutasude tõusu selle lahutamise puhul," rääkis Reinsalu.

Kallas torkas seepeale Reinsalule terava märkuse. "Kuidas sa kommenteerid asja, millega sa ei ole tutvunud?"

"Ma kommenteerin seisukohti, mida on väljendanud erinevad institutsioonid selle analüüsi kohta," vastas Reinsalu Kallasele.

"Aga ma ei lähe sinna lõksu, proua peaminister, ja ei tõtta ette otsusega enne, kui me ei ole saanud tutvuda analüüsiga, kuulanud ära neid seisukohti ja siis valitsus on võimeline neid otsuseid langetama. Küsimus, kas me oleme enne analüüsiga tutvumist otsuse juba langetanud, vastus on ausalt eitav – ei ole," ütles Reinsalu.

Kallas sõnas, et valitsusel on järjepidevus ja kuna eelmine valitsus on selle otsuse teinud, siis selleks, kui koalitsioonipartnerid soovivad seda otsust muuta, tuleb seda valitsuses arutada. "Aga selline otsus on tehtud. Nii et see on täitsa olemas," vaidles Kallas Reinsalule vastu.

"Valitsusliit on kokku leppinud selles, et ta teeb analüüsi ja pärast seda otsustab selle eraldamise," ütles Reinsalu veel vastu.

Valitsuse kolmanda osalise esindaja, Sotsiaaldemokraatide esimees, siseminister Lauri Läänemets lisas omalt poolt tagasihoidliku seisukoha. "Vaatame ja tutvume analüüsiga ja siis arutame. Praegu me seda arutanud valitsuses ei ole," ütles Läänemets.

Rahandusminister Annely Akkermann (RE) ütles kolm nädalat tagasi, et Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast, mille kohta valitsuskabinet tegi põhimõttelise otsuse juba mullu augustis, võib saada lõpliku otsuse veel enne märtsikuiseid valimisi.

Eesti Energia hinnangul näitas analüüs, et Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast ei teeniks tarbijate huve, sest see tooks kaasa võrgutasu kallinemise ning seda peamiselt seetõttu, et eraldamine tooks kaasa infosüsteemide, teenindusprotsessi dubleerimise, samuti kallineks laenukapital.