Kallas soovib Elektrilevi Eesti Energiast eraldamisega edasi minna

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas jäi Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" seisukohale, et Elektrilevi on vaja Eesti Energiast eraldada.

Hiljuti valmis ka eraldamist analüüsiv audiitorfirma KPMG raport, mida neljapäeval rahandusminister valitsusele tutvustab.

Kallas tunnistas, et teised koalitsioonipartnerid pole seda dokumenti veel näinud, kuid raport tehakse varsti avalikuks.

Saatejuhid Arp Müller ja Mirko Ojakivi küsisid peaministrilt, kas Elektrilevi tuleks lihtsalt muuta iseseisvaks ettevõtteks või tuleks see hoopis erastada.

"See on järgmine samm. Kõigepealt, kui te vaatate kui keeruline madin on olnud selle Elektrilevi eraldamise osas, siis see on sealt järgmine samm. Aga need raportid näevad ette erinevad variandid, seal üks variant on erastamine. Mina isiklikult ei tunne, et see oleks praegu see koht, kus seda tegema peaks. Oluline on see, et oleks eraldamine ja turg hakkaks paremini toimima," vastas Kallas.

"Aga loomulikult osades riikides, näiteks Soomes, on seda ka erastatud teatud juhul. Nii, et seda saaks siis sealt juba edasi arutada, kui see on edasi liikunud," lisas Kallas.

Eelmisel nädalal ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil, et eelmine valitsus on otsuse Elektrilevi eraldamise kohta teinud ning praegune valitsus lähtub järjepidevuse põhimõttest.

Valitsusliidus Isamaad esindav välisminister Urmas Reinsalu ütles aga selle peale, et otsust Elektrilevi eraldamise kohta ei ole ning eelnevalt on vaja tutvuda valminud analüüsiga.

Kaja Kallas kommenteeris, et kui koalitsioonipartnerid ei soovi Elektrilevi eraldamisega edasi minna on selle jaoks vaja uut valitsuse otsust.

"Senikaua kuni uut valitsuse otsust ei ole, kehtib see otsus, mis valitsuse poolt on tehtud. Need raportid toetavad seda otsust ja neid saakski rahandusminister valitsuskabinetile tutvustada, mida valitsuskabinet saab võtta teadmiseks, täpselt nii nagu meil koalitsioonilepingus oli, et tehakse analüüsid ja need kuulatakse ära," rääkis Kallas.

Kallase sõnul ei vasta tõele väide justkui raporti järgi tõstaks Elektrilevi eraldamine võrgutasu kõigile enam kui 10 protsenti. "Vastupidi, võrgutasu alaneb," sõnas Kallas.

Enefit Greeni täiendava börsile viimise osas ütles peaminister, et talle tundub, et seda ei ole hetkel vaja teha.

"Ma tean, et rahandusministeeriumis on selle kohta juba mingid memod valminud, aga kui ma lugesin ka meediast, siis öeldi, et neil on nii palju hetkel kapitali, et neil täiendavat kapitali turult pole vaja kaasata. Tavaliselt täiendavalt viiakse turule siis, kui sul on vaja näiteks täiendavateks uuteks investeeringuteks raha juurde ja seda neil antud juhul vaja ei ole," lausus Kallas.