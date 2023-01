USA-s oli inflatsioon detsembris kõigest 6,5 protsenti

USA tarbijahinnaindeks tõusis novembris 7,1 protsenti võrrelduna eelmise aasta novembriga. Inflatsioon oli USA-s veel juunis tervelt 9,1 protsenti ja on sestsaadik langenud.

Kuigi hinnakasvu surve on langenud, siis on hinnad tõusnud ikkagi rohkem kui viimase kolme aasta jooksul enne koroonapandeemiat, juhtis the Wall Street Journal tähelepanu.

Alusinflatsioon tõusis samal ajal novembris kuus protsenti. Seda peavad mitmed majandusteadlased edasise inflatsiooni taseme prognoosimise mõttes paremaks kui üldist inflatsiooni, kuna sellest jäetakse välja kõikuvad energia- ja toidukaupade hinnad. Alusinflatsioon kasvas oktoobris USA-s 6,3 protsenti.

USA Föderaalreserv tõstis 2022. aastal väga agressiivselt intressimäärasid, et inflatsioon riigis kontrolli alla saada. USA keskpanga ametnikud viitasid detsembris, et nende hinnangul võivad nad ka 2023. aastal intressimäärasid tõsta. Mitme majandusteadlase sõnul suurendab see riski, et riigis tekib majanduslangus, juhtis Wall Street Journal tähelepanu.

USA majandustegevus aeglustus paljude mõõdikute kohaselt 2022. aasta lõpus. Näiteks novembris võrrelduna oktoobriga vähenes nii USA import kui ka eksport. Samuti vähenes tööstustoodang ja kaupade ning elupindade müük. Samuti aeglustusid detsembris töökohtade arvu suurenemine ja palgakasv.

The Wall Street Journaliga suhelnud ökonomistid hindasid, et detsembris langes tarbijahinna indeks detsembris 0,1 protsenti energiakandjate järsu hinnalanguse tõttu. Samad inimesed hindasid, et alusinflatsioon siiski tõusis samal perioodil 0,3 protsenti.