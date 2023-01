Eesti 200 püüab riigikogus 15 kohta

Erakonna esimees Lauri Hussar ütles valimiskongressil peetud kõnes, et märtsis toimuvad valimised on kõige olulisemad pärast 1992. aastat, sest vajadus muutuste järele on suur. Näidetena nimetas ta takerdunud tee-ehitusprojekte ja tuuleparkide rajamist ning maale korraliku internetiühenduse loomist.

"Eesti 200 läheb valimistele loosungiga, et kõik on võimalik – meiega on kõik võimalik ja seda põhjusel, et kümme aastat on Eesti poliitika liikunud tühikäigul, ühtegi olulist tulevikku vaatavat otsust ei ole tehtud. Nüüd tuleb hakata langetama olulisi ja Eesti seisukohalt määravaid otsuseid," rääkis Hussar.

Valimisprogrammis seab Eesti 200 olulisele kohale hariduse, julgeoleku, riigivalitsemise, rohepöörde, kultuuri.

Hussari sõnul soovib Eesti 200 järgmises riigikogu koosseisus saada vähemalt 15 kohta. Tema Eesti 200 koostööd Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) pigem ei näe.

"Meie läheme tulevikku vaatavasse koalitsiooni ja kõikide tulevikku vaatavate progressiivsete erakondadega oleme valmis koostööd tegema. EKRE-ga me täna tõesti koostöökohta ei näe sellepärast, et meie väärtused on liiga erinevad," ütles Hussar.

Erakond läheb valimistele täisnimekirjaga ning üleriigilise nimekirja esinumber on erakonna esimees Lauri Hussar, kes kandideerib Harju- ja Raplamaal. Nimekirja kinnitab Eesti 200 kolmapäeval.

Juhatus on valimiskampaania eelarveks kinnitanud 1,35 miljonit eurot ning kampaania algab 16. jaanuaril. Sellist bussituuri nagu teevad Reformierakond ja Keskerakond Eesti 200 kavas pole.

"Meil kahjuks busse ei ole, aga see-eest on kandidaadil oma väike auto, ta kleebib sellele oma näopildi peale ja sõidab valijate juurde, vurr-vurr nagu naksitrall," rääkis Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas.