Eesti 200 avalikustas valimisprogrammi

Erakonna esimees Lauri Hussar ütles valimiskongressil peetus kõnes, et Eesti 200 on valmis tegema valitsuskoostööd kõikide uuendusmeelsete erakondadega, et saada Eestile uuesti hoog sisse. Tema sõnul on Eesti 200 eesmärk teha Eesti maailma parimaks riigiks.

Hussar ütles, et eelseisvad valimised on kõige olulisemad valimised pärast 1992. aastat, sest vajadus muutuste järele on väga suur. "Juba pikka aega kuuleme Eesti riigijuhtide suust seda, kuidas mitte miski pole võimalik. Peaminister ütleb, et mitte midagi ei ole võimalik teha, sest koalitsioonipartner ei luba. Koalitsioonipartner ütleb, et neil ei ole hääli. Eesti 200-le see suhtumine ei sobi," lausus Hussar.

Ta tõi näiteks takerdunud projektidest teedeehituse ja tuuleparkide rajamise, maale korraliku internetiühenduse loomise ning laste liiga pika koolitee. "Nendel valimistel otsustatakse, kas Eesti läheb edasi või tagasi," ütles ta.

Hussari sõnul on Eesti 200 ambitsioon saavutada uus tase Eesti hariduses, julgeolekus, riigivalitsemises, tervishoius, majanduses ja energeetikas. "Me ei rahuldu vabandustega, et mitte miski pole võimalik. Meiega on kõik võimalik. Võimalik olla tark ja jõukas. Võimalik olla erinev ja eriline," ütles Eesti 200 esimees.

Erakond Eesti 200 avalikustas valimiskongressil programmi riigikogu valimisteks:

Erakonna aseesimehe Kristina Kallase sõnul on tegemist muutuste kavaga, mida tuleb teha selleks, et Eesti inimeste heaolu kasvaks ning Eesti suudaks riigi ja ühiskonnana ennast ja oma loodust kaitstes võidelda globaalsete konfliktide ja kliimakriisiga.

Eesti 200 peamised lubadused:

1. Eesti vajab laiapindse riigikaitse arendamiseks erakondadeülest riigikaitsekokkulepet järgmiseks kümnendiks. Eraldame sõjalisele riigikaitsele kolm protsenti riigi SKP-st ning elanikkonna ja taristu kaitsele kuni kolm protsenti SKP-st.

2. Rajame kogu Eestit katva mitmekihilise Kalevipoja kupli (õhu- ja raketikaitse integreeritud süsteemi), mis kaitseb kõiki elanikke ja elutähtsat taristut.

3. Investeerime alus- ja üldharidusse igal aastal 250 miljonit eurot lisaraha. Selle eest kindlustame õpetajate palgatõusu, suurendame õpetajate ja tugispetsialistide koolitustellimust, viime ellu ühtse Eesti kooli reformi ja tagame väga hea hariduse igas Eesti piirkonnas.

4. Juba järgmisel aastal peab hea kooliõpetaja saama 3000 eurot palka.

5. Selleks, et jõuda õiglase energia hinnani, ehitame rekordkiirusel üles roheenergia tootmisvõimsused, tuulepargid ja laseme võrku päikeseenergia. Planeeringute menetlused teeme kuue aasta asemel kuue kuuga. Teeme puhta energia tootmise ja kasutuse hüppeliseks suurendamiseks riikliku eriplaneeringu.

6. Suuname loomemajanduse valdkonna käibemaksu 15 protsendi ulatuses valdkonda tagasi.

7. Seisame kultuuritöötajate väärilise töötasu eest. Lahendame loovisikute sotsiaalsete garantiide probleemi.

8. Maksusüsteem peab olema ühetaoline ja stabiilne. Me ei toeta maksude tõstmist vaid eelarvetulude suurendamise eesmärgil. Kaotame maksuküüru, mille sisseviimine oli viga, mis tuleb kiiresti parandada.

9. Eesti riik peab seisma selle eest, et Eesti kapitalil põhinevatel ettevõtetel oleks võimalikult palju motivatsiooni oma peakorterid Eestis hoida.

10. Viime ellu riigireformi ja muudame läbi personaalse riigi kontseptsiooni Eesti vähem bürokraatlikuks, ja riigi poolt pakutavad teenused vajaduspõhiseks.

11. Loome võimalused tööandjatele oma töötajate tervisesse rohkem investeerida – tervisekonto rahaline panus, mida tööandja saab maksuvabalt panustada, on 1200 eurot aastas. Tervisekonto raha on töötaja kasutada ennetustegevusteks ja tervise parandamiseks.

12. Personaliseerime toetused ning paneme need toimima iga eestimaalase vajadusest lähtuvalt.

13. Me seisame isikuvabaduste kaitsel. Kõigil inimestel Eestis peab olema õigus otsustada oma elu üle ja võrdne õigus abielluda ja pere luua.

Eesti 200 kinnitas ringkondade esikolmikud

Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna ütles kongressil, et erakond läheb riigikogu valimistele täisnimekirjaga ehk 125 inimesega.

Pühapäevasel kongressil avalikustas erakond valimisringkondade esikolmikud ning üleriigilise nimekirja esimesed 20 nime.

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa: 1. Hendrik Johannes Terras 2. Züleyxa Izmailova 3. Liina Normet

Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa: 1. Marek Reinaas 2. Liisa Pakosta 3. Ignar Fjuk

Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa: 1. Margus Tsahkna 2. Kris Leinatamm 3. Juku-Kalle Raid

Harju- ja Raplamaa: 1. Lauri Hussar 2. Toomas Uibo 3. Külli Tammur

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa: 1. Kalev Stoicescu 2. Koit Kelder 3. Kai Tarmula

Lääne-Virumaa: 1. Tarmo Tamm 2. Tiia Sihver 3. Rainer Miltop

Ida-Virumaa: 1. Maksim Iljin 2. Denis Larchenko 3. Sergei Andrejev

Järva- ja Viljandimaa: 1. Ando Kiviberg 2. Kadri Paas 3. Kaspar Taimsoo

Jõgeva- ja Tartumaa: 1. Irja Lutsar 2. Märt Meesak 3. Elo Lutsepp

Tartu linn: 1. Kristina Kallas 2. Tanel Tein 3. Gea Kangilaski

Võru-, Valga- ja Põlvamaa: 1. Igor Taro 2. Katrin Martinfeld 3. Kaupo Kutsar

Pärnumaa: 1. Kadri Tali 2. Peeter Tali 3. Sulev Alajõe

Üleriigilise nimekirja esimesed 20 nime: 1. Lauri Hussar 2. Kristina Kallas. 3. Hendrik Johannes Terras 4. Marek Reinaas 5. Kalev Stoicescu 6. Kadri Tali 7. Tarmo Tamm 8. Peeter Tali 9. Liisa Pakosta 10. Züleyxa Izmailova 11. Igor Taro 12. Irja Lutsar 13. Ando Kiviberg 14. Maksim Iljin, 15. Aleksei Jašin 16. Margus Tsahkna 17. Kadri Napritson-Acuna 18. Diana Ingerainen 19. Toomas Uibo 20. Stig Rästa

Eesti 200 nimekirjas kandideerivad teiste seas veel: Anneli Kannus, Mart Kivastik, Diana Ingerainen, Nikolai Bentsler, Tanel Sokk, Atso Matsalu, Jüri Lehtmets, Joakim Helenius, Keith Siilats, Marko Matvei, Siiri Sisask ja Janika Gedvil.

Tsahkna sõnul kinnitab erakond lõpliku nimekirja 18. jaanuari õhtul ning avalikustab selle 19. jaanuaril.