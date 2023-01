Vabariigi aastapäeva vastuvõtt toimub Estonia teatris

Eesti iseseisvuspäeva vastuvõtt toimub 24. veebruari koos külalistega Tallinnas Estonia teatri- ja kontserdimajas. Vabariigi aastapäeva kontserdi kunstiline juht ja lavastaja on Renate Keerd, teatas presidendi kantselei pressiteenistus.

"Vabariigi aastapäev on Eesti inimeste pidupäev, mil pühitseme meie iseseisvust. See on ühtviisi nii väärikas kui ka traditsioonidest tõukuv, aga kindlasti peab ka ajaga kaasas käivalt uuenduslik olema. Nii on ka president Karis soovinud tuua aastapäeva traditsioonidesse omi uuendusi, alustades seekord muutustega külaliste tervitamises. Mõtteid on ka tulevasteks aastateks," sõnas presidendi kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt pressiteate vahendusel.

President Alar Karis ja Sirje Karis võtavad saabunud külalistelt iseseisvuspäeva tervitused vastu ilma tseremoniaalse heeroldita ning varasemast tempokamalt.

Aastapäeva kontsertlavastus saab inspiratsiooni praegusest heitlikust maailmast tekkinud vajadusest hoida kokku, heita pilk enesesse ning väärtustada ajatu püsimist. Seda kõike ilmestab Eesti ja maailma kultuuriloome mitmekülgne sõna ja heli.

Loomingulise meeskonna tuumikuks on lavastaja Renate Keerd, kunstnik Kairi Mändla, valguskunstnik René Liivamägi, dirigent Ingrid Roose ja produtsent Priit Mikk.

Traditsiooniline riiklike teenetemärkide üleandmistseremoonia toimub 21. veebruaril Viimsi Artiumis, mida näeb Eesti Rahvusringhäälingu tele-eetris 24. veebruaril.

Presidendi kommunikatsiooninõunik Mariann Sudakov lükkas ümber väited, justkui oleks presidendi vastuvõtu kutsete väljasaatmine sel aastal hilinenud.

"Vabariigi aastapäeva vastuvõtu kutsete väljasaatmine ei viibinud, need läksid möödunud nädalal teele. Ka viimastel aastatel, mil vabariigi aastapäeva vastuvõtule on külalised kutsutud, on kutsed laiali saadetud hiljemalt jaanuari teisel nädalal," ütles Sudakov esmaspäeval ERR-ile.

Iseseisvuspäeva traditsioonilised riigipea kõne, kontsertetendus ja külaliste tervitamine jõuavad Eesti inimesteni Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel. Eesti inimeste kodudesse jõudva vabariigi aastapäeva kontsertlavastuse teleülekande režissöör on Ove Musting, teleülekannete peaprodutsent on Hannela Lippus.

Kahel viimasel aastal (2021 ja 2022) on presidendi vastuvõtt koroonapiirangute tõttu ära jäänud.