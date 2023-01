Keskerakond võttis menetlusest välja perekonnaseaduse muutmise eelnõu

Sooäär esitas tookord eelnõu kompromissiks EKRE plaanitud abielureferendumile.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et eelnõu võeti välja seetõttu, et viimased kaks aastat on muutnud järsult ühiskondlikke eelistusi.

"Tervisekriis ja majanduskriis vajavad veel seljatamist. Inimeste töökohad ja sissetulekud on fookuses. Regionaalpoliitikat on rohkem vaja kui iial varem," ütles Karilaid.

Istungjärgu lõppedes oleks aga see eelnõu automaatselt menetlusest välja kukkunud. ERR küsis Karilaiult, miks oli vaja Keskerakonnal näidata, et selle eelnõuga edasi ei minda.

"Riigikogu esimees palus kõikidel komisjonidel võtta seisukoht toppama jäänud eelnõude suhtes," vastas Karilaid lakooniliselt.

Keskerakonna fraktsiooni kuulunud Imre Sooääre algatatud eelnõu eesmärk oli tuua kooselu perekonnaseaduse alla ja see jääks kehtima paralleelselt mehe ja naise vahelise abieluga. Kompromisseelnõu kehtima hakkamisel saanuks kõik pered endale perekonnaseaduse järgse õiguskaitse, ütles Sooäär 2021. aasta novembris ERR-ile.

Praeguse, ehk 14. riigikogu koosseisu viimane korraline istungipäev on 23. veebruaril.