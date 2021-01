Kompromisseelnõu kehtima hakkamisel saavad kõik pered endale perekonnaseaduse järgse õiguskaitse, ütles Sooäär ERR-ile

Sooäär lisas, et on veendunud, et juhul kui enamik riigikogu liikmeid seda toetab, lahendaks eelnõu abielureferendumi patiseisu erakondade vahel, ning see oleks ka ühiskonda ühendav.

"Huvitaval kombel seda toetaks ka kirik, sest EELK peapiiskop Viilma on öelnud just analoogilise lahenduse," ütles Sooäär. Kui abielu on kiriklik ja ilmalik, kooselu jääks aga vaid ilmalikuks lepinguks, oleks kirik tema sõnul sellega rahul.

Sooääre sõnul on ta leidnud toetajaid kõikidest erakondadest peale EKRE ning neist riigikogu liikmetest, kellega ta rääkinud on, on mõtet toetanud kõik. "Iseasi," märkis ta, "on see, kui paljud riigikogu liikmed julgevad selja sirgu lüüa ja sinna oma allkirja anda".

Seda, kui palju allkirju kompromisseelnõu kogub, saab näha eelnõu üleandmisel teisipäeva hommikul.