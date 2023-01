Rferl: Ungari tahab jälle Usmanovi sanktsioonidest välja jätta

Raadio Vaba Euroopa veebileht Rferl teatas allikatele tuginedes, et Ungari tahab jälle leevendada Moskva-vastaseid sanktsioone. Budapest soovib, et Euroopa Liit (EL) eemaldaks sanktsioonide nimekirjast üheksa venelast, nende hulgas on ka miljardärid Ališer Usmanov ja Pjotr Aven.

Moskva-vastase sanktsioonide nimekirjas on 1300 inimest. Rferli teatel tahab Ungari, et Vene viisakeelu ja sanktsioonide all olevate isikute nimekirjast eemaldatakse üheksa nime, nende hulgas on ka Ališer Usmanov, Pjotr Aven ja Viktor Rašnikov. Ungari üritas juba sügisel neid oligarhe Moskva-vastastest sanktsioonidest välja jätta.

Usmanov ja Aven lisati sanktsioonide nimekirja eelmise aasta veebruari lõpus, Rašnikov lisati nimekirja märtsis. EL-i teatel on Usmanov Kremli võimule lojaalne oligarh, kellel on lähedased sidemed Vene presidendi Vladimir Putiniga.

Rferl-i teatel tahab Ungari, et sanktsioonide nimekirjast eemaldatakse ka Usmanovi õde ja Aveni äripartner Mihhail Fridman.