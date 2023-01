Iraan ei tunnusta Ukraina alade annekteerimist

Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian kinnitas Türgi TRT-le, et riik ei tunnusta Venemaa anneksioone Ukraina territooriumil. Iraani protestides süüdistas minister lääneriikide sekkumist ja Iraani inimeste emotsionaalsust.

Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian kinnitas intervjuus Türgi rahvusringhäälingule TRT, et nende suhtumine Vene-Ukraina sõjasse on algusest peale olnud selge – Iraan on sõja vastu ning nad toetavad poliitilisi lahendusi. Amir-Abdollahiani sõnul edastati see sõnum ka kõige kõrgemal diplomaatilisel tasemel.

Välisminister kinnitas, et hoolimata väga headest suhetest Teherani ja Moskva vahel ei ole Iraan tunnustanud Krimmi eraldamist Ukrainast. Samal põhjusel pole Iraan toetanud Luhanski ja Donetski oblasti eraldamist Ukrainast samaväärsuse põhimõtte kohaselt.

Samas väitis minister, et Iraan peab sõja põhipõhjuseks NATO ja mõne lääneriigi provokatsioone. Välisminister tunnistas, et nad on püüdnud vahendada Kiievit ja Moskvat välisministrite ja presidentide tasandil.

Minister kinnitas, et neil ei ole topeltstandardeid ning nad toetavad rahu ka Iraagis, Süürias, Jeemenis, Palestiinas ja Afganistanis. Välisministri kinnitusel on Iraan vastu ka sellele, et tsiviilelanikud peavad sõja tõttu oma kodust lahkuma.

Hossein Amir-Abdollahian kinnitas, et Iraan toetab rahvusvahelise õiguse kohaselt riikide territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust.

Ukrainska Pravda juhtis tähelepanu, et Iraan on andnud Venemaale Ukraina vastu sõdimiseks hulkurdroone ning seetõttu on USA, Euroopa Liit ja teised lääneriigid kehtestanud Iraani vastu lisasanktsioonid.

Varem on meedias spekuleeritud, et Iraan annab Venemaale ka ballistilisi rakette, kuid seni puuduvad tõendid sellisest relvaabist ning Ukraina on seda nimetanud punase joone ületamiseks.

Iraani protestide kohta: Iraani inimesi mõjutavad tihti emotsioonid ja sensatsioonid

Välisminister kinnitas intervjuu alguses, et tal on Iraani protestide puhkemise algeks olnud tüdruku hukkumisest kahju. Hossein Amir-Abdollahiani sõnul mõjutavad Iraani inimesi tihti emotsioonid ja sensatsioonid. Ministri sõnul olevat välisriikide meedia Iraanis toimunud sündmusi võimendanud ning Iraanis toimusid rahumeelsed protestid, mis välisriikide sekkumise tõttu muutusid vägivaldseks.

Hossein Amir-Abdollahian kritiseeris eraldi Londonis asuvat meediat, mille all ta tõenäoliselt mõtles Saudi Araabiaga seotud uudisteportaali Iran International. Välisministri sõnul olevat provokatsioonide taga eelkõige Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia.

Al Jazeera teatas detsembri lõpus, et kuigi valitsusprotestid Iraanis on vaibunud, pole need täielikult lõppenud.

Ministri sõnul liikuvat kõik nüüd Iraanis "õigel ja normaalsel teel".

Iraani välisminister andis TRT-le intervjuu oma Türgi visiidi käigus. Hossein Amir-Abdollahian kohtus ka Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga.