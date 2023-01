Pevkur: Ukrainale Leopardide andmine seisab eelkõige Scholzi taga

Kuigi Saksamaal Ramsteini õhubaasis toimunud kaitseministrite kohtumisel ei jõutud kokkuleppele Ukrainale Leopard 2 tankide saatmises, oli Pevkuri hinnangul kohtumine siiski hea.

Pevkuri sõnul oli Ramsteini kohtumine katse panna kokku n-ö tankikoalitsioon, kuid lõplike kokkulepeteni ei jõutud.

"Riigid, kes võtsid endale uusi panustamisi Ukrainasse, on päris palju. Nende panustamiste hulgas on nii tankid kui ka soomustatud masinad kui ka väga palju laskemoona ja muud abi, mida Ukraina on eraldi palunud. Ma nii mustades toonides ei näe seda kohtumist," rääkis Pevkur ERR-ile.

"Ja kui ma kuulasin Saksa uut kaitseministrit (Boris Pistoriust) ja rääkisin temaga ka omavahel, siis ta kindlasti ei välista, et Saksamaa ikkagi ühel päeval tanke saadab. Aga eks see on täna loomulikult mitte isegi kaitseministris, vaid eelkõige ikkagi Saksa kantsleris (Olaf Scholzis)," lisas kaitseminister.

Pevkur kinnitas, et Suurbritannia saadab Ukrainasse Challengeri tankid ning Poolal on jätkuvalt soov Leopardi tanke saata.

"Aga seal on kaks asja. Esiteks see, et tõesti see kogus, mida suudetaks kokku panna, oleks piisavalt suur. Ja teiseks see, et need panused sellisel juhul töötaksid ka ühe löögirusikana, mitte ei oleks nii, et üks tank on ühes kohas ja teine teises kohas, vaid ikkagi see, et nad toimivad koos nagu üks brigaadisuurune üksus peaks toimima – nii tankid, jalaväemasinad, toetusmasinad kui ka kõik muud. Nii et väljaõpe peab toimuma ukrainlastele koos tehnika andmisega. See oli üks läbivaid sõnumeid, mis täna kõlas," lisas ta.

Pevkuri sõnul peab tankide andmise otsus aga sündima pigem varem kui hiljem. "Pigem on ukrainlastel ikkagi vaja olla paari kuu jooksul valmis tegema kõik vajalikud tegevused selleks, et see lääne abi, mis nüüd kokku lepiti, jõuaks niimoodi ukrainlaste kätte, et nad oleksid suutelised seda kasutama kõige efektiivsemal moel. Mitte üksikute torgetena, vaid tugeva löögirusikana."

Ukraina president palus lääneriikidelt ka hävituslennukeid ja rakette. Pevkuri sõnul on praegu abistajate esmane tähelepanu suunatud maaväele. "Õhuväe poole pealt ei venelaste rünnakud õhuväega ega ka ukrainlaste vasturünnakud ei ole nii massiivsed ja peamiselt keskendutakse maaväe toetamisele ja maal tegutsemise õpetamisele," ütles Pevkur.