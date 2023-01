Briti kaitseminister: me sunnime Putini ümber mõtlema

Wallace'i sõnul eeldas Putin vägesid Ukrainasse saates, et ukrainlased ei hakka võitlema ning et tema väed purustavad kiiresti Ukraina relvajõud. Kolmandaks eeldas Vene liider aga, et rahvusvaheline kogukond ei suuda säilitada ühtsust.

"Ükski neist eeldustest ei ole osutunud tõeks. 2023. aasta peab näitama Putinile, et rahvusvaheline kogukond ei ole lõhenenud ning on rohkem kui kunagi varem valmis seisma Ukraina kõrval kuni lõpuni," lisas Briti kaitseminister.

"Oleme valmis kaua vastu pidama," lisas ta.

Wallace'i sõnul tuleb aidata Ukrainal kasutada praegust olukorda ja teha Venemaale selgeks, et nad tõrjutakse Ukrainast välja ja taastatakse Ukraina suveräänsus.

"President Putin loodab, et me loobume. Ta eksib. Me teeme plaane selleks aastaks, aga ka järgmiseks ja ülejärgmiseks aastaks," rõhutas ta.

Briti kaitseminister rõhutas ka Ukrainat toetavate riikide esindajate kohtumise asupaiga tähtsust, et see toimub Eestis. Kuigi me toetame Ukrainat, ei tohi ära unustada ka teisi Venemaaga külgnevaid riike, märkis ta. Ühendkuningriik on NATO tugevdatud kohaloleku raamriik Eestis, olles eraldanud Eesti kaitseks ühe brigaadi.

Neljapäeval toimus Tapal Eesti ja Ühendkuningriigi kaitseministri initsiatiivil kümne riigi kaitseministeeriumite esindajate kohtumine, kus kooskõlastati reedel Saksamaal USA õhuväe baasis Ramsteinis peetava Ukraina toetajate konverentsi eel oma sõnumeid ning lubadusi Ukraina sõjaliseks toetamiseks.