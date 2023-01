Pevkur ja Mäesalu: haubitsate Ukrainale andmine ei kahjusta Eesti kaitsevõimet

"Loomulikult me tegime need otsused koostöös kaitseväega ja kaitseväe juhatajaga. Me oleme lähtunud sellest, mis on meie enda hankeplaanid. Me oleme toonud ettepoole ja juba saanud kätte uued liikursuurtükid K9 (Kõu – toim.) ja neid on lisandumas sel aastal veelgi," rääkis Pevkur neljapäeval pärast valitsuse otsust eraldada Ukrainale täiendavalt 113 miljoni euro väärtuses sõjalist abi.

Kaitseminister viitas, et Eesti on soetamas efektiivset õhutõrjemoona ning siia on saabunud koostöös liitlastega täiendavat kaudtule suutlikkust, nagu USA raketisüsteemid HIMARS ja brittide mitmelasulised raketisüsteemid M270 ning liikursuurtükid AS90.

iseliikuv suurtükk K9 Kõu. Autor/allikas: Kaitseministeerium

"Ehk me tõepoolest oleme lähtunud sellest, et Eesti kaitsevõime oleks tagatud," tõdes Pevkur.

Sama rõhutas ka suurtükiväelase taustaga kolonelleitnant Mäesalu: "Meil on täna suurtükke juba piisavalt, väljaõpe käib intensiivselt. Aasta lõpuks on meil mõlemad pataljonid varustatud ettenähtud liikursuurtükkidega. Ja tulenevalt selle relvasüsteemi tehnilisest võimest – liikursuurtüki tehniline võime on tunduvalt suurem kui järelveetavatel suurtükkidel – ületab igal juhul juba täna see võime järelveetavate suurtükkide tehnilist võimet."

Mäesalu rääkis, et Eestis on praegu 18 liikursuurtükki Kõu ja selle aasta lõpuks jõuavad Lõuna-Koreast kohale viimased kuus. "Nii et me saame sellega varustada mõlemad suurtükipataljonid suurtükkidega. Aasta lõpuks on mõlemal pataljonil 12 Kõud," tõdes ta.

Eesti plaanib mõlemad brigaadid varustada 12 likursuurtükiga K9 Kõu . Autor/allikas: mil.ee

Ka Mäesalu viitas Eestis asuvatele liitlaste kaudtule relvadele

"Lisaks ei tasu unustada, et me oleme üks osa NATO-st ja selle kaitseplaanidest ning vastavalt olukorrale saab ka NATO alati tuua siia juurde kaudtulevõimet ja õhuväevõimet," rääkis Mäesalu. "Igal juhul me ei kaota sõjalist võimet tänu sellele, et saadame [Ukrainasse] vanemad relvad, mis niikuinii oleks lähiaastatel maha kantud."

Tema sõnul on vanad 122-millimeetrised ja 155-millimeetrised Nõukogude ja Lääne-Saksa päritolu haubitsad veel võimelised mõni aasta töötama, seda enam, et Eestil on anda kaasa ka varuosi neile relvadele.

Järelveetav 155-millimeetrine suurtükk. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee / Veiko Tokman

"Neist on praegu kõige rohkem abi Ukrainal," rõhutas ta.

Valitsuse otsusega annab Eesti Ukrainale ära kõik oma vanad järelveetavad haubitsad.