Lääs ei jõudnud Ukrainale Leopardide tarnimise otsuses veel kokkuleppele

Blaszczak ütles, et on veendunud, et lõpuks saadetakse rahvusvahelise koalitsiooni raames Leopardi tankid Ukrainasse, vahendas Reuters.

Ka USA kaitseminister Lloyd Austin ütles reede õhtul, et Leopardi tankide saatmise osas otsust ei tehtud, vahendas The Guardian.

Eesti kaitseministri Hanno Pevkuri sõnul oli Ramsteini kohtumine katse panna kokku n-ö tankikoalitsioon, kuid lõplike kokkulepeteni ei jõutud.

"Riigid, kes võtsid endale uusi panustamisi Ukrainasse, on päris palju. Nende panustamiste hulgas on nii tankid kui ka soomustatud masinad kui ka väga palju laskemoona ja muud abi, mida Ukraina on eraldi palunud. Ma nii mustades toonides ei näe seda kohtumist," rääkis Pevkur ERR-ile.

Pevkur kinnitas, et Suurbritannia saadab Ukrainasse Challengeri tankid ning Poolal on jätkuvalt soov Leopardi tanke saata.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius andis varem reedel pressikonverentsi ja ütles, et lääneriigid arutavad Leopardide tarnimist Ukrainale, kuid lõplikku otsust pole veel tehtud.

Pistorius ütles pressikonverentsil, et Saksamaa jätkab Ukraina toetamist. Tema sõnul on praegu kõige tähtsam tagada, et Ukrainal oleks hea õhutõrje.

Pistoriuse sõnul ei saa väita, et Saksamaa blokeerib Leopardi tankide saatmist Ukrainale. Ta ütles, et liitlased on Ramsteinis tankide tarnimist arutanud, kuid otsuseid selle osas pole veel tehtud.

"Muidugi oleme arutanud ka Leopardi tankide võimalikust tarnimisest. Olen väga kindel, et lähiajal tuleb otsus, aga ma ei tea, milline see otsus välja näeb," ütles Pistorius.

Pistoriuse sõnul palus ta oma ministeeriumil koostada rapordi, milles kirjeldatakse üksikasjalikult Saksa relvajõudude ja tootjate käsutuses olevate tankide seisukorda, vahendas Bloomberg.