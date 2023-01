Salm: peame inspireerima Saksamaad Ukrainale rohkem abi andma

Salm selgitas "Esimeses stuudios", et neljapäeval Eestis kohtunud erinevate riikide kaitseministrid saatsid oma relvaabi teadetega sõnumi liitlastele, kes kohtuvad reedel Saksamaal Ramsteinis USA õhuväebaasis.

Salm märkis, et neljapäeval avalikustatud abipakett ning reedel Euroopa Liidu avalikustatav pakett on seni suurimad. Ta tõdes, et iga uut abipaketti on aga raskem kokku panna. "Me peame seda kogu aeg üles ehitama. Iga kord läheb see keerulisemaks. Iga kord tuleb meil iseennast rohkem veenda," tõdes Salm.

Kantsleri kinnitusel on Eesti antavast abist Ukrainal sõja eesliinil palju abi. "Me anname kokku kümneid suurtükke, neid rindel laiali vedades saab päris palju pauku teha. Me anname tankitõrjerelvi, tankitõrjelaske, binokleid, veoautosid. Sellest ongi abi. Me saadamegi neid asju, mida vaja on," loetles ta.

Salmi kinnitusel saab Ukraina liitlastelt ka õhutõrjet. "Kas nii palju kui vaja, sellele tõenäoliselt vastus pole "jah". Aga saavad. Liitlaste prioriteet on seal. Samas prioriteedid liiguvad ajas. Pole hõbekuule, mis sõja kohe ära võidavad. Täna on see arusaadavalt õhutõrje. Võib-olla mõne aja pärast on see mingi muu asi. Kõik õpivad, ukrainlased õpivad, Vene Föderatsioon õpib," rääkis ta.

Tema sõnul saab Ukraina ka raketitõrjet energiataristu ja tsiviilelanikkonna kaitsmiseks. "Aga nad peavad saama veel rohkem. Oluline on, et lääs hoiaks silme ees sihti, et Ukraina sõja võidaks."

Kõige suurem lünk on Salmi sõnul kaudtuli ja laskemoon. "See on see, mis toob neile lahinguväljal edu. Tankid, soomus, kõik mis aitab lahinguväljal edundada, tuld edasi kanda, see on see, mis on kriitiline sõja võitmiseks. Seal on ka liitlaste fookus," rääkis ta.

Salm kinnitas, et ka Ramsteini kohtumiselt tuleb teateid uuest abist Ukrainale. "Otsused on suures plaanis tehtud, ministrid tulevad sinna kokku nendest teatama," ütles ta.

Ramsteini kohtumise idee on Salmi sõnul liitlasi inspireerida. "Kui Eesti-suurune riik ütleb, et me oleme tänaseks andnud 400 miljonit eurot, ühe protsendi sisemajanduse koguproduktist (SKP), siis teeme arvutuse, et üks protsent SKP-st Ühendkuningriigis on 40 miljardit, USA-s mitusada miljardit. See on see, mis inspireerib. Inspireerib see, kui nii väike riik suudab panustada. Inspireerib see, kui meie ütleme, et võtsime riski oma kaitsevõime arvelt. Kuidas saab mõni teine lääne liitlane rääkida, et ei saa seda teha, kuna peavad riski võtma," rääkis kantsler.

Tema sõnul tuleb leida võimalusi ka Saksamaa veenmiseks. "Saksamaa on üks selline riik, kes on meile erakordselt lähedane liitlane. Lähedase liitlase tegevuse üle ei patroniseerita, neid ei tänitata, ei õpetata. Tuleb leida viise, kuidas neid inspireerida ja aidata neid nende poliitiliste otsuste takistustest üle. Selge, et ju seal on põhjused, miks nad siiani andnud pole. Ja meie asi on mõelda, kuidas nad tupikust välja tuleks. Ja ma olen tegelikult veendunud, et nad sealt välja pusserdavad ennast," ütles Salm.

Salm tõdes, et praegu ei ole näha palju märke sellest, et Ukrainas paistaks sõja kiire lõpp.