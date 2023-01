Ametlik: Poola palus Berliinilt luba Leopardi tankide saatmiseks Ukrainale

Poola palus Saksamaalt luba, et Varssavi saaks Ukrainat varustada Leopard 2 tankidega.

"Sakslased on saanud juba meie taotluse anda Leopard 2 tankid Ukrainale. Samuti pöördun Saksamaa poole palvega, et Berliin ühineks nende riikide koalitsiooniga, kes toetavad Ukrainat Leopard 2 tankidega," ütles teisipäeval Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak.

Saksa ametnikud kinnitasid, et said Poola valitsuselt taotluse, vahendas The Wall Street Journal.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles juba varem, et Varssavi kavatseb varustada Ukrainat Leopard 2 tankidega. Poola plaanib saata Ukrainasse umbes 14 Leopardi tanki.

Venemaa väidab, et Moskva ja Berliini suhted halvenevad veelgi, kui Saksamaa lubab Poolal saata tankid Ukrainasse.

"Sellised tarned ei tõota head tulevastele suhetele," väitis teisipäeval Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Saksamaal valmistatud lahingutankidel Leopard 2 on kõige paremini tasakaalus ründe- ja kaitseomadused, ütles hiljuti Saksa tankiekspert väljaandele tagesschau.de

Leopardi süsteemid on usaldusväärsed ning seda tanki saab lihtsalt ja kiiresti hooldada ning remontida, mis on sõjaolukorras väga oluline.