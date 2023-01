Peeter Tali: Leopardi tanki õppimine võtab ukrainlastel kaheksa nädalat

"Poolas on need tankid täitsa olemas ja usun, et ka simulaatorid. Ja reaalselt kõike läbi harjutada, ka laskmine, see kõik võtab ütleme kaheksa nädalat. Ma pakun puusalt, sest jällegi, see on täitsa uus asi," rääkis Tali "Ringvaates".

Tema hinnangul pole võimatu, et Ukraina sõjaväelased on Poolas Leopardide kasutamist juba õppinud.

Tali hinnangul võiks tankide mõju sõjas näha alates märtsist või aprillist, sest talvel võivad tankide liikumisteed olla mudased ja raskesti läbitavad.

Tali selgitas, et Leopardi tanke saab sõjas kasutada soomusmanöövriks, ümberhaaramiseks ja läbimurdeks. "Mis tank on? Liikumiskiirus ehk manööver, suur tulejõud ja soomuskate – kolm asja. Ta kaitseb ka meeskonda ja tank töötab kompleksis jalaväe lahingumasinatega, jalaväega, toetussoomukitega, pioneerisoomukitega – need on need, mis teevad teed, demineerivad –, pluss tuletoetussoomukid," rääkis ta ja lisas, et näiteks Vene T64 kuni T90 tankidest saavad Leopardid hästi jagu.

Leopardi tankidele on sõda Ukrainas Tali sõnul aga tõehetk, sest neid ei ole suures sõjas varem kasutatud. "Võib-olla see oli ka Saksa relvatöösturite väike tõrge. Nad on palju seda tanki müünud, seda on tehtud üle 3600 tüki, et võib-olla see ei mõju ärile hästi. Aga relvasüsteemi tõehetk on sõda," rääkis Tali.

"Kui on tankilahing, siis pole kaotused kunagi välistatud," sõnas ta.