Kaitseekspertide hinnangul on Ukrainal plaan erinevate tankide kasutamiseks

Ukrainale Leopardi tankide andmisele eelnenud vaidlused olid ajaraiskamine, arvas kaitseekspert Rainer Saks. Major Madis Koosa on aga kindel, et ukrainlastel on plaan, kuidas erinevate riikide erinevaid raskesoomukeid lahinguväljal kasutada.

Ukraina on läänelt seni saanud erinevat sõjatehnikat ja seda kasutanud. Küsides tanke erinevatelt riikidelt on Ukrainal ilmselt olemas plaan, kuidas neid kasutada, hindavad kaitseväelased. Kindlasti pole erineva tehnika koos kasutamine lihtne.

"Kindlasti on hea samad tankid, sarnased mudelid panna kokku ühte üksusesse, sest oluline on kogu see logistika, mis sinna järgi tuleb. Varuosad tuleb ka koondada sellesama üksuse juurde. Ja kui nende erinevate riikide varuosad ei klapi, siis see logistika muutub keeruliseks ja toetamine muutub keeruliseks," selgitas 2. jalaväebrigaadi operatiiv- ja väljaõppejaoskonna ülem major Madis Koosa.

Tankipataljon koosneb mõnekümnest tankist – tavaliselt 40-50. Keerukas on seda kokku panna erinevatest – Saksa, Briti, Prantsuse ja Nõukogude Liidu –mudelitest. Seda ei pea ka tegema, ütles Koosa.

"Praegu ei ole näinud tankipataljoni kasutamist senises sõjaetapis koos ühtsena, vaid pigem on neid tanke kompanii suuruste üksustena kasutatud erinevates lõikudes," rääkis Koosa.

Suure pealetungi ajal võib kasutada ka tervet tankipataljoni, jättes osa masinaid reservi. See eeldab koostööd teiste väeliikidega. Mida ukrainlased ette võtavad, major ennustama ei hakanud.

"Vene tank kindlasti oma väiksuselt on raske sihtmärk. Seetõttu on lääne tankid arendanud oma vaatlus- ja sihtimissüsteeme. See on kindlasti nende tankide eelis. Sihtmärke on võimalik tabada kaugemalt ja täpsemalt kui praegu Ukraina käsutuses olevate tankidega," ütles Koosa.

Saksamaa kolmapäevane otsus annab ka teistele Leopardi tanke kasutavatele riikidele võimaluse neid Ukrainale saata. Kaitseekspert Rainer Saks nimetab otsusele eelnenud nädalaid tarbetuks vaidlemiseks.

"Teine pool on see kahju, mis tekkis selle täiesti tarbetu diskussiooni ümber, mis toimus viimased kaks-kolm nädalat, mis kahtlemata kõige rohkem kahjustas Saksamaad ennast. Ukraina vaatas, me kaotasime kaks-kolm väga väärtuslikku nädalat, aga Saksamaa ise omandas sellise mitte just otsusekindla riigi mulje," ütles Saks.

Lahingud Ukrainas kujunevad tõehetkeks ka lääne tankitootjatele. Tankide vastu sõdimise kogemus tavasõjas on läänel olemas Lahesõjast, kus ameeriklased kasutasid oma Abramseid.