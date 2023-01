Tartus muutub lähiaastail nii mõnigi autotee neljarajalisest kaherajaliseks

Kui praegu saab Tartu Ülikooli peahoone eest autoga läbi sõita, siis sügisel on see ala eelkõige jalakäijatele ja ratturitele.

"Kui vaatame selle aasta Ülikooli tänava ehitust peahoone ees, siis paratamatult keegi kaotab. Me teeme kvaliteetse linnaruumi, me ei tee küll siia rattateed, aga ühiskasutusega ala, kus inimesed saavad istuda tänaval, nautida arhitektuuri, linnakeskkonda, kesklinnas olemist. Siis paratamatult auto enam ei sobi selle koha peale," lausus Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak.

Ka linna põhitänavatel jääb autodel ruumi vähemaks, sest ära tuleb mahutada rattateed. Rattaradade põhivõrgu välja ehitamist alustatakse sel suvel Vabaduse puiesteega, kus neljarajalisest sõiduteest saab kaherajaline, mille äärtes jooksevad rattateed.

"Võrgustik läheb edasi piki Turu tänavat, piki Riia tänavat, teine ots läheb Tähtvere tänavasse ja sealt lauluväljaku tagant läheb Tuglases ülesse. See on põhivõrgustiku üks osa. Lähema viie aasta jooksul on soov see välja ehitada," ütles Haak.

Autoradade koomale tõmbamist kaalutakse ka Sõpruse sillal. Riia maanteele rattateede mahutamiseks veel head plaani leitud pole.

Vanemuise tänaval, kus korralik rattarada juba olemas, pargivad õhtuti kümned teatrikülastajad selle paraku kinni, justkui mujal parkimiskohti poleks.

"Parkimiskohtadega on nii, et neid on alati natuke vähe. Aga ei pea ju parkima nii-öelda treppi, võib ka kaugemalt tulla. Ja teatrisse võib ka tulla taksoga näiteks, siis saab ka treppi, kuiva jalaga. Eks see parkimiskohtade kaotamine on ka kerge nügimine linnavalitsuse poolt, võib-olla suunab inimesi mõtlema. Aga ilmselt ka teeb pahaseks paljusid autojuhte," lausus rattaaktivist Even Heinväli.

"Teatud osa parkimiskohti kaob. Ruumiloome osakond tellis eelmine aasta ka parkimiskohtade uuringu ja see näitas, et kesklinnas parkimiskohtadega probleemi ei ole. Mitte üldsegi. Siin on mõned parkimismajad ja inimesed peaksid neid rohkem kasutama, mitte pretendeerima parkimisele linnatänavate peal," ütles Haak.

Aastaks 2040 peaks Tartu linna põhiteedel olema kokku 30 kilomeetrit uusi rattateid.