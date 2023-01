Voog: Harju-Raplamaal kandideerimine võib esinumbri jaoks olla suur risk

Esimest korda riigikogu valimistel osalevate Parempoolsete Harju- ja Raplamaa nimekirjas on mitmeid vallavanemaid ja abivallavanemaid ning volikogu liikmeid nii Harju- kui Raplamaalt.

"Kuna me peame väga oluliseks kõike seda, mis kohaliku omavalitsuse tasandil toimub, siis nende teadmiste ja kogemustega me teeme Eesti mitte ainult Tallinnas, vaid kõikides väiksemates kohtades paremaks," ütles Parempoolsete esimees Lavly Perling.

Harju- ja Raplamaal kandideerib ka Perling ise, nagu ka Eesti 200 esimees Lauri Hussar.

Eesti 200 Harju- ja Raplamaa nimekirja kohta kohta ütles Hussar, et erakond otsis kandidaate üle terve ringkonna.

"See on olnud kindlasti taotluslik. Ja ma usun, et kui inimesed leiavad oma kodukandi inimesi nimekirjast, siis nad lisaks esinumbritele tulevad kindlasti ka nende poolt hääletama," lausus Hussar.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kandideerib Harju- ja Raplamaal kolmandat korda. Keskerakonna ringkonna nimekirjas on esimene omavalitsustegelane juba neljandal kohal.

"Nimekirjas on ka poliitikuid, kes on pikemat aega riigikogus töötanud, on uusi tulijaid. Ma arvan, et sellest nimekirjast on valijal võimalus erinevaid inimesi valida. Kõige olulisem on, mille eest nad seisavad, mis on ideed," ütles Ratas.

Harju- ja Raplamaal kandideerib ka Reformierakonna esimees Kaja Kallas. Reformierakond soovib Harju- ja Raplamaal teha võimalikult hea tulemuse, ütles erakonna peasekretär Timo Suslov.

"Meil on endal väga kõva konkurents ja üldse on tublid inimesed. Ka väga palju omavalitsusjuhte, nii et ma arvan, et Harju- ja Raplamaal on meil väga tugev meeskond ja loodame teha parema tulemuse kui eelmine kord," lausus Suslov.

EKRE nimekirja juhib Harju- ja Raplamaal Sauelt pärit Henn Põlluaas. Isamaa nimekirjas on esimene Urmas Reinsalu ja mõlemast nimekirjast leiab omavalitsustegelasi.

Sotsiaaldemokraatide nimekirja esinumber on Marina Kaljurand ning selles nimekirjas on võrreldes teiste täisnimekirjadega omavalitsusjuhte ja kohalikke aktiviste veidi vähem.

EMOR-i uuringujuht Aivar Voog ütles, et suures ringkonnas toovad kohalikul tasandil tuntud inimesed küll hääli, kuid väga suurt häältesaaki kohalikult tuntud poliitikult tõenäoliselt oodata ei ole.

"Ta on ikkagi teatud piirkonna esindaja. Selles mõttes on üle-eestiliselt tuntud inimene kindlam ja turvalisem valik," lausus Voog.

Harju- ja Raplamaal kandideerimine võib erakonna esimehe jaoks tähendada riski, ütles Voog.

"Sul on võimalus võita sealt hästi palju hääli, aga samal ajal on ka risk hästi suur, et sa võid väga nadi tulemuse saada," lausus ta.

Eelmistel riigikogu valimistel sai Harju- ja Raplamaalt kõige suurema toetuse Reformierakond, järgnesid EKRE, Keskerakond ja Isamaa.