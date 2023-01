Ilm püsib hall ja vesine

Neljapäeva öösel on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Kohati on udu. Puhub edelatuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Hommik on pilvine. Mitmel pool sajab vähest vihma, Lõuna-Eestis sekka ka lörtsi. Puhub mõõdukalt tugev edelatuul. Õhutemperatuur on 0 kuni +3, Võru-, Valga- ja Põlvamaal langeb napilt alla 0 ja seal on ka libeduseoht suurem.

Neljapäeva päeval tuleb sadudele lisa. Vihma sajab põhiliselt Lääne- ja Loode-Eestis, lörtsi tuleb enam Pärnu - Narva joonest lõuna pool, Kagu-Eestis poetab ka lund. Õhtupoolikul loode poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb.

Edela- ja läänetuulel on kiirust 4 kuni 10 meetrit sekundis, keskpäeval pöördub Eesti lääneservast alates loodesse ja põhja ning tugevneb saartel puhanguti kuni 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadini, õhtul tasapisi langeb ja libeduseoht suureneb.

Reedeks peletab kõrgrõhuhari saju, muudab ilma heledamaks ja kargemaks.

Laupäeva öö jätkub kargena. Suurem osa laupäeva päevast on ka sajuta, aga tugevnev edelatuul annab märku uuest madalrõhkkonnast. Selle lume- ja lörtsisadu jõuab õhtuks ning jätkub ööl vastu pühapäeva. Pühapäeva päeval on sajuhooge harvem, külm tõmbub tagasi – termomeetrinäidud trügivad uuesti üle 0 kraadi.

Uue nädala alguses ähvardab vinge madalrõhkkond jõulise tuule ja rohke lörtsisajuga.