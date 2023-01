Sõjaline abi jõuab Ukrainasse mujaltki kui vaid lääneriikidest

Juba detsembris kirjutas Aafrika meedia, et Maroko kavatseb umbes 20 Nõukogude Liidus toodetud tanki T-72 Ukrainale loovutada. Jaanuari alguses nähti neid tanke Tšehhi tehases, kus neid enne Ukrainasse saatmist moderniseeriti.

Kuigi tehingu üksikasjadest avalikult ei räägita, on tõenäoline, et vanade tankide vastu saab Maroko müügitulu ning ehk ka Ameerika relvi. Põhja-Aafrika riigi relvastuses on niigi arvestatav kogus USA tanke. Maroko on esimene Aafrika riik, mis on oma relvi Ukrainale andnud. Aafrika riikide seas on venemeelsus üsna levinud, samas on mandril hulgi Vene päritolu relvi, mida Ukrainlased kasutada oskavad.

Natuke sarnane olukord on Lõuna- ning Kesk-Ameerikas. Voice of America kirjutab, et sealsetel riikidel on hulgi Nõukogude Liidus toodetud helikoptereid, Peruul ning Uruguayl näiteks ka soomukeid, tanke ja õhutõrjesüsteeme. Lisaks ka käputäis hävitajaid MIG-29 – sama tüüp, mida kasutavad Ukraina õhujõud.

Ameeriklased pakuvad neile riikidele vahetuskaupa. See võib olla üsna ahvatlev võimalus vanad relvad soodsalt uuemate vastu vahetada, kuid seni ei ole avalikult Lõuna- ning Kesk-Ameerika riikidest relvi Ukrainasse saadetud.

Ukrainlaste kätes on nähtud ka Pakistani suurtükimürske, mis sobivad vanadele Nõukogude Liidus toodetud kahuritele – nende varud on eriti napid, sest lääneriigid seda tüüpi moona ei tooda. Tõenäoliselt vedasid augustis neid mürske kümnete tuhandete kaupa Pakistanist Rumeeniasse Briti lennukid, kuid avalikult britid seda ei kinnita.

Veel veidram on, et Ukrainas on märgatud Iraani miinipildujaid, Sudaanist pärit mürske ning Hiina automaate. Kuigi nende täpne päritolu on veel hägusem, on võimalik, et need on lääneriigid kunagi konfiskeeritud.

Sarnaselt on märgatud ka Aserbaidžaanist pärit miinipildujaid, nende müümist aserid eitavad.

Iisrael on küll tarninud kuuliveste, kiivreid ja luureinfot andnud, aga mitte relvi. Tootjariigina ei luba Iisrael Ukrainale oma relvi anda ka teistel riikidel, näiteks tankitõrjerakette SPIKE, neid on ka Eestil. Samas on Iisraeli pärituolu soomustatud maastureid märgatud Hersoni lähistel. Nende tarnimiseks loa andmist Iisrael eitab.

Kuigi Lähis-Ida riikidel on nii vanu Vene relvi, uut omatoodangut kui tipptasemel lääne tehnikat, ei ole teised piirkonna riigid sõjalist abi saatnud.

Aasia riikidest on Ukrainale abi saatnud Lõuna-Korea, Jaapan ning Taiwan. See abi on seni piirdunud kiivrite, kuulivestide ning luuredroonidega. Samas täiendab Lõuna-Korea relvatööstus lääne varusid. Ameeriklased ostavad suurtükimürske, poolakad tanke.

Suurim NATO ning EL-i väline Ukraina toetaja on Austraalia, austraallased on andnud nii soomukeid kui suurtükke ning veel palju muud. Mittesurmavat sõjalist abi annab ka Uus-Meremaa.

Kuna lääneriikidele on Ukraina toetamine poliitilise tähtsusega, kuulutatakse relvatarnetest suur osa valjult välja. Teised riigid, kellele sõda jääb kaugeks, võivad küll relvi müüa, kuid seda sama valjult ei kuuluta.