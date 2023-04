ERR Rootsis: relvatoodangu suurendamine eeldab nii tööstuse kui poliitikute pingutust

Ukrainas käiv sõda on plahvatuslikult suurendanud tellimusi kaitsetööstusele. Euroopa ühe tugevama kaitsetööstusega Rootsi ettevõtjad ütlevad, et tootmise suurendamine eeldab nii tööstuse pingutusi kui ka poliitikute otsuseid.

Mitmed riigid on Ukrainale abiks saatnud tankitõrjerelvi nagu Carl Gustav ja NLAW. Need on relvad ja relvasüsteemid, mis on Rootsist jõudnud Ukraina rindele.

Rootsi kaitsetööstuse esindajad ütlevad, et tunnevad sõja mõju tellimuste kasvus.

Ukraina toetamiseks ja Euroopa enda kaitsevõime tõstmiseks tuleb pingutada nii tööstusel kui ka poliitikutel.

"Meie ettevõttena peame suurendama oma tootmist. Me palkasime eelmisel aastal juurde üle 1000 inimese ja me teeme sama sel aastal. Samas on relvahanked pikk protsess ja see hõlmab palju poliitilisi otsuseid. Ka selles osas tuleks Euroopas tempot tõsta ja hankeid kiiremini teha," ütles Saabi kommunikatsioonidirektor Viktor Wallström.

"Aastakümnete jooksul oleme ära harjunud rahuaja loogikaga, kus aeg ei lugenud. Vaadati toote hinda ja toodet ennast. Praegu on aeg põhiline, kõik sõltub ajast. Ja me ei ole tegelikult selleks valmis ei tööstuses ega valitsustes," rääkis Rootsi kaitsetööstuse assotsiatsiooni peasekretär Robert Limmergard.

Hiljuti kuulutas Euroopa Liit välja suurtükimoona ühishanke. Ka mitu Rootsi ettevõtet võib sellest lõpuks osa võtta.

Ühishanget peab Rootsi kaitsetööstus heaks algatuseks, aga edaspidi võib rohkem kasu olla riikidevahelistest lepetest.

"Ei Euroopa Komisjon ega Euroopa Kaitseagentuur ole harjunud selliseid tooteid hankima, aga liikmesriigid on. Mitmete liikmesriikide vahelised lepped võiksid olla parim viis edasi liikuda. Aga see algatus ja rahaline toetus Euroopa Komisjonilt on olnud kohane ja hea selleks, et julgustada liikmesriike tegutsema," sõnas Limmergard.

Euroopa hiljutine ühishange ulatub miljoni suurtükimürsuni.