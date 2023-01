WSJ: vabariiklased hakkasid uurima Hunter Bideni kunstiäri

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et esindajatekoja vabariiklased hakkasid uurima president Joe Bideni poja Hunter Bideni kunstiäri ja kutsusid tunnistusi andma Hunteriga seotud kunstikaupmehe.

Vabariiklased lubasid juba valimiskampaanias, et hakkavad vahevalimiste võitmise korral uurima Hunter Bideni vastuolulisi äritehinguid. Esindajatekoja järelevalvekomitee saatis nüüd uuesti kirja kunstikaupmees Georges Bergesile. Ta on New Yorgis asuva galerii omanik, vahendas The Wall Street Journal.

"Hoolimata sellest, et Hunter Biden on algaja kunstnik, sai ta oma teoste müümise eest väga palju raha. Tema teoste ostjate isikud pole teada ja tundub, et ainult teie pidasite nende tulusate tehingute üle arvet," kirjutas vabariiklaste saadik James Comer kirjas Bergesile.

Vabariiklased saatsid Bergesile juba siis kirja, kui esindajatekoda kontrollisid veel demokraadid. Pärast eelmise kirja saatmist korraldas Berges näituse, kus oli näha ka Hunter Bideni loomingut. Berges jagas nende teostest pilte ka sotsiaalmeedias. Comeri kirja kohaselt maksavad Hunter Bideni teosed 55 000 kuni 225 000 dollarit.

Comer tahab, et Berges annaks 8. veebruariks vastuse ja tahab, et Berges kohtuks komiteega enne 15. veebruarit. Berges ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Järelevalvekomitee teatas juba varem, et hakkavad sel aastal uurima Hunter Bideni äritehinguid.

"Arvestades Hunteri kahtlast ajalugu, on sügavalt murettekitav, et presidendi poeg jätkab asjaarmastaja tasemel tehtud kunstiteoste müümist anonüümsetele ostjatele, kes maksvad nende teoste eest krõbedat hinda," ütles Comer.

Ajaleht The Wall Street Journal rõhutas, et pole leitud tõendeid, et Joe Biden mängis varem mingit rolli Hunter Bideni äritehingutes. Joe Biden on korduvalt kinnitanud, et ta pole oma poja äritehingutega seotud.

Kui Hunter Bideni sülearvuti sisust ilmus lehes New York Post lugu, piirasid nii Facebook kui Twitter selle levitamist, kuna ei uskunud loos esitatud väidete paikapidavust. Järelevalvekomitee kutsus nüüd selle kohta tunnistusi andma mitu endist Twitteri juhti.