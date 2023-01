Mees Rootsis tahab avalikult põletada judaismi toorat ja kristlaste piiblit

Rootsis tahab 34-aastane Rootsi-Egiptuse päritolu mees põletada avalikult judaismi püha teost toorat ning kristluse alusteksti piiblit. Mehe sõnul on see vastusamm koraani koopia põletamisele eelmisel nädalal Stockholmis. Judaismi ja kristluse pühade tekstide põletamisele on vastu Södermani mošee esindaja. Võimalikku toorapõletamist on ennetavalt kritiseerinud ka Malmö rabi Moshe David Hacohen.

34-aastane Rootsi-Egiptuse päritolu mees on palunud Rootsi politseilt luba, et põletada avalikult judaismi püha teost toorat ja kristlaste jaoks püha piiblit, teatas Dagens Nyheter.

Mees soovib toorat põletada Iisraeli saatkonna ees Stockholmis ja piiblit Sergeli turul Stockholmi kesklinnas. Mehe sõnul on raamatute põletamine mõnevõrra vastik tegevus, kuid ta tunneb end vihaselt ning põletamised on mõeldud diskussiooni algatamiseks.

Põletamisele olevat mehe sõnul olnud vastu Stockholmis asuva Södermalmi mošee islamiliiga esindaja, kelle sõnul on selline tegevus islamivastane ja sedasi ei esinda ta moslemeid. Mees kinnitas, et see on talle vastuvõetav ning ta esindab selle aktsiooniga eelkõige iseennast.

Rootsi politsei pole veel otsustanud kas anda mehele raamatupõletamisteks luba järgmiseks laupäevaks. Mees kinnitas neljapäeva pärastlõunal Dagens Nyheterile, et otsustas oma põletusaktsiooni mõned nädalad edasi lükata.

Taani paremäärmuslik poliitik Rasmus Paludan põletas eelmine laupäev Stockholmis Türgi saatkonna ees koraani koopiat. See tekitas suure pahameele moslemiusu enamusega Türgis, kes pole veel heaks kiitnud Rootsi ega Soome NATO-ga liitumise avaldust.

Türgi tühistas pahameele märgiks ka Rootsi kaitseministri visiidi Ankarasse ning peatas ka kolmepoolsed kõnelused Soome ja Rootsi liitumiseks NATO-ga.

Piiblit ja toorat põletada tahtnud mehe sõnul ei ole ta eriti religioosne, kuid tundis end Paludani provokatsioonist rünnatuna. Samuti häiris meest, et Rootsi riik Paludani tegevust nõnda tugevalt kaitses. Rootsi peaminister Ulf Kristersson kaitses hiljuti koraani põletamist ning rõhutas, et täielik sõnavabadus kuulub Rootsi riigi alusaadete hulka.

Raamatuid põletada soovinud mehe sõnul olevat talt Lähis-Ida reiside käigus kohalike moslemite poolt korduvalt küsitud, et kuidas ta saab elada Rootsis, kus põletatakse koraani ja õhutatakse moslemite vastu. Mees kinnitas, et kui ta põletab avalikult piiblit ja toorat, siis teeb ta omamoodi Rootsile teene näidates, et kas teistsugused raamatupõletamised on lubatud.

Toora on üks judaismi keskseid pühasid tekste. Tooras sisalduv on ka piibli osa, kus selle nimetuseks on Moosese viis raamatut.

Rootsi juutide kesknõukogu ja Malmö rabi Moshe David Hacohen mõistsid hiljutise koraani põletamise hukka. Rabi Hacohen rõhutas, et antisemiitlikule vägivallale, pogrommidele ja genotsiidile Euroopas on tihti eelnenud juutide raamatute põletamine. Rabi sõnul on Paludan ja 34-aastane mees samasugused ekstremistid. Hacohen rõhutas, et kummalgi ei ole suurt gruppi inimesi nende selja taga.