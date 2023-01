USA majanduskasv aeglustus 2022. aasta neljandas kvartalis

Ameerika Ühendriikide majandus kasvas eelmise aasta neljandas kvartalis 2,9 protsenti. Veel kolmandas kvartalis oli majanduskasv 3,2 protsenti, tõi esile The Wall Street Journal.

Ameerika Ühendriikide majanduskasvu mõjutas 2022. aastal kõrge inflatsioon. The Wall Street Journali hinnangul kulutasid USA tarbijad viimasel kvartalil kindlalt, kuid aeglasemas mahus. Samuti vähenesid ettevõtete kulutused, kuna on hakatud vähendama investeeringuid uutesse seadmetesse. Lisaks on aeglustunud USA elamuturg.

Samas on USA tööturg tugeval positsioonil ning töötuid on erakordselt vähe. Seetõttu on riigis kasvanud kiiremini ka palgad. Siiski kardavad mitmed USA majandusteadlased, et riiki ootab järgmisel aastal ees majanduslangus.

Ökonomistide hinnangul on oodatav majanduslangus tingitud USA Föderaalreservi varasematest inflatsiooni vähendamise otsustest, mille käigus tõsteti tugevalt USA-s intressimäärasid.

Comerica Banki peaökonomist Bill Adams ütles The Wall Street Journalile, et intressimäärade tõstmine, tarbimise vähenemine ning ülemere nõrgad majandused olid USA jaoks 2022. aasta lõpu poole suureks probleemiks.

Föderaalreservi järgmine kohtumine on järgmisel nädalal ning eeldatakse, et USA keskpanga poolt intressimäärade tõstmine aeglustub.