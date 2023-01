Saaremaa vald müüb haldusreformi käigus saadud kinnisvara

Saaremaa vald sai ühinemise käigus viis aastat tagasi valdade ühinemisel kaasa enam kui poolsada kinnisvaraobjekti, mida aga suurel vallal vaja pole ja mida nüüd ära müüakse. Vallavanem Mikk Tuisk ütles, et majanduslikult keerulisel 2023. aastal on ka valla jaoks oluline iga euro.

"Tegelikult on meil olnud läbi aastate süsteemne tegevus. Me proovime vabaneda kinnisvarast, mida meil enda tegevusteks vaja ei ole ja mis erasektorile võiks anda mingi lisandväärtuse või mõni inimene saaks endale kodu. Kuigi, mis seal salata, tänasel päeval iga euro, mis tuleb lisaks valla eelarvesse, on puhas, puhas boonus," ütles Tuisk.

Tuisk rääkis, et vald on läbi ajaloo müünud paarkümmend kinnistut ja ootel müümiseks on suurusjärgus 30 kinnistut.

Tuisu sõnul täna Saaremaa vallal saneerimisohtu ei ole. "Me oleme tegelikult läbi ajaloo olnud oma eelarvega suhteliselt konservatiivne. Meie võlakoormus on tegelikult väga mõistlikul tasemel, pigem madal, me suudame oma laenud ja oma kohustused ära täita," ütles Tuisk.

Suur mõju on Tuisu sõnul ka tulumaksu laekumisel, aga tänavune eelarve sai koostatud siiski konservatiivne. "Alati on hea, kui sa saad koostada positiivse lisaeelarve, mitte negatiivse. "Me saame oma investeeringud täna kõik ilusti ära tehtud, mis teeme ja me sihime investeeringute mahtu selliselt, et me suudaksime laene ka ilusti tagasi maksta," rääkis Tuisk.

Tuisk tõdes, et seoses õpetajate palgatõusuga ei saanud vald tõsta samas mahus palka muudes sektorites.