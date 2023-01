Reuters: Vene LPG eksport Balti riikidesse kahekordistus 2022. aastal

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel Venemaa vedelgaasi (LPG) eksport Balti riikidesse kahekordistus 2022. aastal. Kasv tulenes peamiselt sellest, et Ukraina ei taha Venemaalt pärit kütust otse tarnida.

LPG-d kasutatakse autode kütusena, majapidamises ja tööstuses. LPG pole Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirjas. Reutersi teatel suurendas Venemaa 2022. aastal LPG müüki Balti riikidesse 331 000 tonnini. Aasta varem oli see 159 000 tonni.

Reutersi teatel tarnisid Läti ja Leedu detsembris Ukrainale umbes 15 000 tonni LPG-d, mis moodustas 15 protsenti kogu Ukraina LPG impordist.

Reutersi allikate teatel on Venemaalt pärit LPG palju odavam kui Poola ja Rumeenia päritolu vedelgaas.

"Ukraina firmad ostavad LPG-d Leedust ja Lätist, mis on suure tõenäsusega Vene päritolu. Hinnavahe on võrreldes Poola ja Rumeeniaga 150-200 dollarit tonni kohta ja see võimaldab silma kinni pigistada," ütles üks asjaga kursis inimene.