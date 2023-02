Ülevaade: Eesti kodukliendi gaasi hind on pakkujati väga erinev

Riik hakkas möödunud oktoobrist hüvitama osa kodutarbijate gaasitarvetest, kuid veebruaris langetas Eesti Gaas hinna alla riigi poolt määratud kompensatsioonitaseme ehk 80 eurot megavatt-tunni kohta.

Kliendid, kes otsivad soodsamat gaasilepingut, satuvad aga pakettide rägastikku, sest kui laias laastus jagunevad need fikseeritud hinnaga, börsihinnaga ja paindlikeks ehk kuuajase etteteatamisega muutuva hinnaga pakettideks, on iga pakkuja paketid isemoodi ning mõned gaasimüüjad enne isikutuvastust oma kodulehel üldse hindu ei kuvagi.

Eesti Gaas plaanis veebruaris langetada 1,25 euro juurde, kuid teatas nädala alguses, et uus hind on hoopis 0,84 eurot kuupmeetrist koos käibemaksuga, sest gaasi maailmaturu hind on langenud tagasi sõjaeelsele tasemele. Samasugust hinda küsib gaasi eest muutuva hinnaga paketis praegu ka Alexela.

Hinnalangus on märksa raugem Eesti Energias ja 220 Energias: nende ettevõtete muutuva hinnaga gaasipaketis maksab gaas veebruaris 1,25 eurot kuupmeetrist. Märtsis langeb Eesti Energias hind 0,83 ja 220 energias 0,85 euroni kuupmeetrist.

220 Energial on ka eraldi gaasikütja pakett, kus hind on õige pisut soodsam ehk veebruaris 1,20 eurot kuupmeetrist, kuid lisandub üheeurone kuutasu. 12 kuuks gaasi hinda paika pannes tuleb selles ettevõttes maksta samuti 1,20 eurot kuupmeetrist ning lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasu maksma ei pea.

Eesti Energia fikseeritud paketis saab hinna paika panna kuni selle aasta lõpuni ja seal on see hetkel 0,872 eurot kuupmeetrist.

Alexela pakub võimalust gaasi hind üheks aastaks 0,84 euro juurde kuupmeetrist fikseerida. Samasugune on fikseeritud hind ka Eesti Gaasis, kuid lepingut enne tähtaega lõpetades tuleb maksta leppetrahvi, mille suurus sõltub selle hetke gaasi börsihinnast.

Osa gaasimüüjaid börsipaketti ei pakugi

Ka börsipakettide tingimused on ettevõtetel erinevad. Alexelast saab börsihinnaga kodugaasi osta kahel viisil. Nende üks börsipakett näeb ette, et lisaks börsihinnale tuleb tasuda marginaal, milleks on 0,450 senti kilovatt-tunnilt. Kuutasu selles paketis ei ole. Teine võimalus on maksta ettevõttele 3,49 eurot kuutasu, kuid sel puhul marginaali hinnale ei lisandu.

Eesti Gaasi kodulehel on börsipakett küll valikuna välja toodud, kuid tegelikkuses ei ole see ettevõtte pressiesindaja Kersti Tummi sõnul praegu klientide jaoks kuigi aktuaalne, mistõttu nad seda aktiivselt ei paku, sest paindliku paketi hind käib nagunii turuhinnaga kaasas ja seda on viimasel poolaastal neljal korral langetatud.

"Kliendid eelistavad valdavalt paindlikku paketti, aga kui on kellelgi börsipaketi soov, siis selle lahendame individuaalselt," lisas Tumm.

Börsipaketti ei paku praegu ka Eesti Energia. 220 Energia börsipaketis lisandub börsihinnale 0,38 senti kilovatt-tunnilt ning kuutasu paketis ei ole.

Hollandi börsil TTF oli maagaasi tulevikutehingute hind kolmapäeva hommikul 56,37 eurot megavatt-tunnist.