Reznikov: Venemaa suurpealetung võib alata juba veebruaris

Ukraina on valmis selleks, et Venemaa alustab suurpealetungi juba veebruaris, ütles Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov pühapäeval. Reznikovi sõnul on Ukrainal praegu varud olemas, et Vene suurpealetung tagasi lüüa, kuigi kogu lääneriikide lubatud sõjaline abi ei jõuaks õigeks ajaks kohale.

Oluline pühapäeval, 5. veebruaril kell 17.18:

- Ukraina hinnangul võib Venemaa suurpealetungi alustada juba veebruaris;

- Ukrainska Pravda: kaitseminister Reznikov vabastatakse ametist

- ISW: Vene väed ei asu ilmselt Zaporižžjat ründama;

- Reznikov: me ei hakka kasutama USA-lt saadud relvi Venemaa territooriumi ründamiseks;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Vene väed teevad Bahmuti piiramisel edusamme;

- Vene rünnakutes suri neli tsiviilisikut;

- Vene väed põletavad Luhanski oblastis ukrainakeelseid raamatuid;

- USA peaprokurör lubab riigil kasutada konfiskeeritud Vene raha Ukraina abistamiseks;

- Venemaa okupatsioonivõimud muutsid Melitopolis ära tänavanimed;

-Briti välisminister: Ukraina relvastamine on kiireim tee rahuni;

Ukraina hinnangul võib Venemaa suurpealetungi alustada juba veebruaris

Ukraina on valmis selleks, et Venemaa alustab suurpealetungi juba veebruaris, ütles Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov pühapäeval.

Reznikovi sõnul on Ukrainal praegu varud olemas, et Vene suurpealetung tagasi lüüa, kuigi kogu lääneriikide lubatud sõjaline abi ei jõuaks õigeks ajaks kohale.

"Kogu lääne varustus ei jõua õigel ajal kohale. Aga me oleme valmis. Meil on varud ja reservid, mida saame kasutada ja millega saame rünnaku tagasi lüüa," lausus ta.

Reznikov ütles, et Venemaa võib veebruaris alustada rünnakut sümboolsel põhjusel, et tähistada sissetungi esimest aastapäeva. Ta lisas, et samas pole Vene väed sõjaliselt valmis pealetungi nii vara läbi viima.

Reznikovi sõnul alustab Venemaa rünnakut tõenäoliselt idast, kus Vene väed üritavad vallutada Donbassi regiooni, või lõunast, kus Venemaal on sooviks laiendada Krimmi viivat koridori.

Ukraina hinnangul on Venemaal praegu 12 000 sõdurit Valgevene baasides, mis on piisav selleks, et alustada rünnakut põhjast ning avada uus rinne.

ISW: Vene väed ei asu ilmselt Zaporižžjat ründama

ISW teatas, et Venemaa ei ole näidanud suutlikkust jätkata mitmeid suuri pealetungioperatsioone, mis oleksid vajalikud üheaegselt Donetski oblasti halduspiirini jõudmiseks ja Zaporižžja vallutamiseks.

Reznikov: me ei hakka kasutama USA-lt saadud relvi Venemaa territooriumi ründamiseks

Ukraina ei hakka kasutama USA lubatud kaugmaaraketisüsteeme Venemaa territooriumi ründamiseks ning kasutab neid vaid Ukrainas asuvate Vene vägede vastu, ütles Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov.

"Me kinnitame alati oma partneritele ametlikult, et ei kasuta nende antavaid relvi Venemaa territooriumi ründamiseks. Me kasutame neid vaid Vene vägede vastu, kes okupeerivad Ukraina territooriumi," lausus Reznikov.

USA teatas reedel, et uued raketid, mis kahekordistavad Ukraina vägede praeguse laskeulatuse, on osa uuest Ukraina abipaketist.

Vene rünnakutes suri neli tsiviilisikut

Donetski oblastis sai Vene relvajõudude rünnakus surma neli tsiviilisikut.

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko ütles, et Vene väed tapsid laupäeval Bahmutis kolm ja Jampilis ühe inimese.

Ööpäeva jooksul pommitas Venemaa Sumõ oblastis nelja asulat ja Dnipropetrovskis kahte asulat. Praeguse info kohaselt keegi kannatada ei saanud.

Kaks Vene raketti tabasid Harkivi kesklinna, üks nendest tabas elumaja, vahendas Reuters. "Praegu on teada, et ühes elumajas on tulekahju ja üks inimene sai vigastada," ütles Ihor Terehhov Telegrami sõnumiplatvormil.

Rünnakus sai viis inimest vigastada ja tugevaid kahjustada sai üks ülikoolihoone.

Kohalike võimude teatel kasutas Venemaa rünnakus Harkivile S-300 õhutõrjerakette.

USA peaprokurör lubab riigil kasutada konfiskeeritud Vene raha Ukraina abistamiseks

USA peaprokurör Merrick Garland andis riigile loa hakata kasutama konfiskeeritud Venemaa raha Ukraina abistamiseks, teatab USA meedia.

Garland märkis, et raha pärineb varadest, mis konfiskeeriti Vene oligarhilt Konstantin Malofejevilt pärast aprillis esitatud süüdistust väidetavas sanktsioonidest kõrvalehoidmises.

Vene väed põletavad Luhanski oblastis ukrainakeelseid raamatuid

Vene väed konfiskeerisid okupeeritud Luhanski oblastis raamatukogudest ja koolidest ukrainakeelseid raamatuid ja põletasid need soojusjaamades, teatas Ukraina sõjaväe rahvuslik vastupanu keskus.

Raporti järgi toimub okupeeritud Rovenkõs raamatute ulatuslik põletamine.

Okupeeritud alade nukuvalitsejad on raamatute hävitamiseks saanud käsu Vene võimudelt. Venemaa on okupeeritud aladel võtnud koolilapsed oma propaganda peamiseks sihiks.

Venemaa okupatsioonivõimud muutsid Melitopolis ära tänavanimed

Venemaa nimetas Melitopolis ümber 86 Ukraina kultuuri- ja poliitikategelaste järgi nimetatud tänavanime.

Melitopoli linna okupeerivad Vene väed nimetasid tänavad ümber Vene ja Nõukogude juhtfiguuride järgi, ütles Melitopoli linnapea Ivan Fedorov 4. veebruaril.

Samuti lammutati Ukraina poeedi Taras Ševtšenko monument.

Ukraina sõjaväe teatel põletavad venelased Luhanski oblastis Ukraina raamatuid.

Rahvusliku Vastupanukeskuse teatel konfiskeerisid Vene väed okupeeritud Luhanski oblasti idaosas raamatukogudest ja koolidest ukrainakeelseid raamatuid ning põletasid need küttejaamades.

Suurbritannia kaitseministeerium: Vene väed teevad Bahmuti piiramisel edusamme

Suurbritannia kaitseministeerium ütles oma igapäevases ülevaates, et Venemaa on viimase nädala jooksul Bahmuti piiramises väikeseid edusamme teinud. Venelaste tuleulatuses on kaks linna viivat põhiteed, mida peaksid kasutama linna kaitsvad ukrainlased.

"Nädala alguses hõivasid Wagneri sõdalased suure tõenäosusega teelõigu, mis ühendab Bahmuti linna Siverski linnaga," kirjutas ministeerium.

"Kuigi Ukraina vägede käsutuses on mitu alternatiivset tarneteed, on Bahmut üha isoleeritum," lisasid britid.

Briti välisminister: Ukraina relvastamine on kiireim tee rahuni

Suurbritannias välisminister James Cleverly ütles väljaandele Times of Malta antud intervjuus, et kiireim tee rahuni on aidata relvastada Ukrainat, et riik saaks end Venemaa vastu kaitsta, vahendas The Guardian.

"Nagu kõik autoritaarsed valitsejad, tunnistab Putin ainult oma vastaste jõudu. Ta lükkas eelmise aasta detsembris tagasi Volodõmõr Zelenski 10-punktilise rahuplaani. Seetõttu teevad Ühendkuningriik ja Ukraina sõbrad kõik endast oleneva, et tuua Ukrainale lahinguväljal edu. Ja seepärast on mul hea meel, et Saksamaa ja USA ühinevad Ühendkuningriigiga ukrainlastele tankide saatmisel. Ukrainlastele töö lõpetamiseks vajalike tööriistade andmine on kiireim – tõepoolest ainus – tee rahu poole," rääkis Cleverly.

Ukrainska Pravda: kaitseminister Reznikov vallandatakse

Ukraina väljaanne Ukrainska Pravda kirjutas pühapäeval, et ilmselt vabastatakse Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov järgmisel nädalal ametist, vahendas The Guardian.

Tema tõenäolineks asendajaks peetakse erinevate allikate info kohaselt Ukraina sõjaväeluure juhti Kõrõlo Budanovit.

"Mul pole olnud ühtegi vestlust sellelt ametikohalt lahkumisest," ütles Reznikov peagi ilmuvas intervjuus Ukrainska Pravdale.

Nimetu allikas kinnitas Kyiv Independentile, et Reznikov asendatakse väga suure tõenäosusega lähitulevikus.

Reznikov võidakse nimetada uueks justiitsministriks, kuna "presidendi kantseleis ei ole kellelgi kahtlust", et Reznikov peaks valitsusse jääma, selgub Ukrainska Pravda artiklist.

Väidetavalt võidakse praegune justiitsminister Denõs Maliuska määrata suursaadikuks Ukraina diplomaatilisse esindusse Euroopas.

Veel ei ole selge, kes hakkab Budanovi kaitseministriks nimetamisel juhtima Ukraina sõjaväeluureagentuuri.

56-aastane Reznikov töötas kaitseministrina alates 4. novembrist 2021 ning on mänginud olulist rolli Lääne sõjalise abi kampaanias ja tagamisel.