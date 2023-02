Miljardär Koch ei plaani USA presidendivalimistel Trumpi toetada

Kochi asutatud konservatiivne grupp Americans For Prosperity (AFP) teatas, et plaanib toetada kandidaati, kes suudab riiki edasi viia ja võita valimised.

"Uue peatüki kirjutamiseks peame pöörama ka uue lehekülje. Seega oleks riigi jaoks parim, kui 2025. aastal oleks meil president, kes esindab uut ajastut. Ameerika inimesed on näidanud, et on valmis liikuma edasi ja AFP aitab neil seda teha," teatas AFP tippjuht Emily Seidel.

Seidel ei täpsustanud, kui palju AFP plaanib valimistel raha kulutada. Trump teatas juba novembris, et kandideerib uuesti presidendiks. Mõõdukamad vabariiklased siiski leiavad, et Trumpi eestvedamisel ei suuda partei kunagi tagasi võita tsentristlikke konservatiivseid valijaid.

Bloomberg teatas allikatele tuginedes, et USA endine suursaadik ÜRO-s Nikki Haley kavatseb kandideerida presidendiks. Meedia teatel võib presidendiks kandideerida ka Florida kuberner Ron DeSantis.