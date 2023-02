Tartu plaanib sügiseks taastada lennuühenduse Helsingiga

Tartu linnavalitsus lootis lennuühendused Tartust taastada selleks kevadeks, kuid kuna hankeprotsess on keerukas, ei juhtu see enne sügist. Linn loodab käima saada liini, kus Tartu ja Helsingi vahel oleks 12 lendu nädalas.

Oktoobris suletud Tartu lennuliini põhikasutaja oli ärisektor. Seetõttu loodab linn liini ka taastada põhimõttel pigem tihedad ühendused, kui suured lennukid. Seega ei kvalifitseeru hankele ilmselt suured odavlennufirmad, näiteks Air Balticu lennukite vastuvõtmiseks väiksel lennujaamal võimekust polegi.

"Meie näeme, et kõige kasulikum ja perspektiivsem oleks kui Finnair kindlasti osaleks sellel hankel. Tõesti, meie huvi ei ole saada ainult Helsingisse, meie huvi on saada võimalikult maksimaalne ühenduvus," ütles Tartu linnasekretär Jüri Mölder

"Kui me võrdlesime näiteks Helsingit Stockholmiga, siis tegelikult Helsingist tekib edasilennuvõimalusi rohkem kui Stockholmist. Tänasel hetkel, kui linn teeb hanget, siis meie soovitus on, et lennud võiksid tagasi tulla Helsingist," rääkis Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe.

Seega on plaan taastada sarnane lennuühenduvus nagu enne koroonakriisi ehk lennud hommikuti Helsingisse ja õhtul tagasi Tartusse. Kuna turutingimustel see aga ei toiminud, tehakse nüüd riigihanget.

"Tartu linn aitab avaliku teenindamise kohustusega kaasnevat lennufirma kahjumit katta. Me saame seda katta sellisel määral, et tekiks mõistlik kasumlikkus. Kui suureks kahjum aja jooksul võib kujuneda, see sõltub meist endist, kui aktiivselt me lennuliiklust kasutame. See võib olla aastaajati erineda, aga Tartu linn on varasematel aastatel lennuühendusi toetanud ca 300 000 euroga aastas. Täna räägime võimekusest ca 700 000 eurot aastas, kui paneme kõik finantseerimisvahendid kokku," ütles Mölder.

Alates sügisest on Tartu lennujaama ootesaal seisnud tühjana. Lähiajal see tõenäoliselt ei muutu. Pärgmäe sõnul oleks lennuühenduse taastamine realistlik sügiseks.

"Tänasel hetkel on keerukus selles, et Tartu linn plaanib teha lennunduse taastamiseks riigihanke. Selle hange ettevalmistamisprotsess on Euroopa Liidus väga detailselt reguleeritud, tuleb järgida väga ranget regulatsiooni, et see hange läbi viia ja vedaja leida," rääkis Pärgmäe.