FT: Iraani varilaevastik veab nüüd ka Vene naftat

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Iraani naftat vedav varilaevastik aitab nüüd ka Venemaal tarnida musta kulda maailmaturule.

Financial Timesi uuringu kohaselt veab nüüd vähemalt 16 varilaevastiku tankerit Venemaa toornaftat.

Lääneriigid kehtestasid eelmisel aastal Venemaa naftale hinnalaeks 60 dollarit barreli kohta. Nende meetmete tõttu müüb Venemaa oma toornaftat suure allahindlusega. Analüütikud ütlesid, et Venemaa maksab nüüd tankerite omanikele lisaraha, kuna tahab jätkata nafta tarnimist.

"Oleme näinud, et Venemaaga teevad nüüd äri mitmed tankeri firmad, mis varem vedasid Iraani barreleid. Venemaa maksab lisaraha ja seetõttu on Vene nafta atraktiivsem kui Iraani nafta," ütles Suurbritannia vahendusfirma EA Gibson analüütik Svetlana Lobaciova.

Iraan jätkab Venemaa sõjalise tegevuse toetamist. Konkurents tankerite pärast võib aga tekitada Moskva ja Teherani vahel pingeid. Andmefirma Kpler analüütik Matthew Wright ütles aga, et põrandaalustele firmadele kuuluvate tankerite arv on suurenenud. See lahendab ka probleeme tankerite hankimisel.

Analüütikud eeldavad, et lähinädalate jooksul pinged tankerite turul siiski süvenevad. 5. veebruarist hakkasid kehtima täiendavad piirangud Vene naftatoodetele. Venemaa juba suunas suurema osa oma toornaftast ümber Aasia turule. Nüüd peab Moskva tegema sama oma naftatoodetega.

Lääneriigid siiski tahavad, et Venemaa suudaks jätkata nafta tarnimist. Iraani suhtes kehtivad aga karmimad sanktsioonid. Paljud tankerite omanikud jätkavad seetõttu Venemaalt pärit nafta vedamist. Venemaal on ka oma varilaevastik, mis koosneb umbes sajast tankerist.