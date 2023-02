Tallinna Lennujaama lennundusosa kahjum oli mullu 2,7 miljonit

Kuigi kogu kontsern tegi mullu auditeerimata andmetel kasumit 8,7 miljonit eurot, siis pea poole teenis sellest Tallinna Lennujaama tütarettevõte Tallinn Airport GH. Tallinna Lennujaama enda kasum jäi viie miljoni juurde, kuid see oleks olnud poole suurem ja kontserni kasum ulatunud üle 10 miljoni, kui lennundusosaga poleks teenitud 2,66 miljoni suurust kahjumit, ütles Tuvike.

Lennundus on Tallinna Lennujaamas olnud kahjumis viimased kolm aastat ehk langus algas koroonapandeemiaga. Tuvikese sõnul ei saa see nii jätkuda ning see oli ka põhjus, miks otsustati lennufirmadele lennujaamatasusid tõsta.

"Me oleme viimased kolm aastat olnud lennunduses kahjumis, enne seda olime nullis. Me ei soovi lennunduses kasumit maksimeerida, sest tahame, et lennufirmad meie juurde tuleksid. Aga me ei saa ka kahjumis olla. Ja tekib küsimus, et kas Magnetic MRO, kes rendib angaare, peaks kahjumi kinni maksma. Või reisijad kes joovad kohvi või tarbivad midagi. Või peame teeninduskvaliteeti oluliselt alla laskma. Ja kui me vaatasime lennujaamatasusid, siis me nägime, et need tasud peaksid kahjumi ära katma, et oleksime nullis," lausus Tuvike.

"Me nägime, et isegi kui tasusid tõstame sellisele tasemele, et me oleksime lennunduses nullis, siis me oleksime endiselt siin piirkonnas ühed odavamad. Sarnaselt vaatavad ka naabrid, Vilniuse lennujaam tõstis ka lennujaamatasusid 28 protsenti," lisas ta.

Lennujaamatasude tõstmine ei möödunud valutult, näiteks teatas Ryanair eelmisel kolmapäeval Tallinnast seitsme lennuliini sulgemisest, lennufirma vaidlustas tasude tõstmise ka konkurentsiametis.

Tallinna Lennujaama äride hulka kuuluvad lisaks lennundusele ärikinnisvara (angaarid, logistikakeskused) rentimine, reisiterminali kaubanduselt rendi ja läbimüügi pealt teenitav tulu, parkimistulud ja taksondus. Tütarettevõtte Tallinn Airport GH tegutseb lennuväljal ja tegeleb lennukite teenindamisega.

Uued automaatväravad paigaldatakse aasta jooksul

Tuvikese sõnul on vaja kasumit teenida, et saaks teha investeeringuid. Järgmise kolme aasta investeeringute maht on Tallinna lennuväljal 110 miljonit eurot. Näiteks vahetatakse lennuvälja alal aasta jooksul välja käsipagasi läbivaatusseadmeid, mille asemele tulevad uue põlvkonna seadmed. See tähendab, et reisijad ei pea enam vedelikke ja elektroonikat pagasist välja võtma.

Uued masinad pole odav lõbu, kokku läheb uus süsteemi maksma kuni viis miljonit eurot.

"Tegime eelmisel aastal hanke ja mõtlesime, et vahetame ainult paar masinat välja, mitte kõiki. See hange läks liiga kalliks, ühe masina hind tuli miljon eurot. Me loodame, et järgmises hankes tuleb ühe masina kohta number väiksem. Me räägime laias laastus neljast-viiest miljonist eurost. Kui palju täpselt, jään vastuse võlgu, sest me pole veel hankesse läinud," lausus Tuvike.

Uusi turvaseadmeid hakatakse paigaldama juba tänavu.

"Me saame teha seda siis, kui on madalhooaeg ehk sügisest ja see läheb arvatavasti veel 2024. aasta esimesse kvartalisse välja," ütles Tuvike.