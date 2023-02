Ryanair vaidlustas enne liinide sulgemist lennujaamatasude tõusu

Ryanair teatas kolmapäeval Tallinnast seitsme lennuliini sulgemisest. Tallinna lennujaama kommertsdirektori Eero Pärgmäe sõnul on selle taga lennujaamamaksu tõstmine ja tugev konkurents.

Majandusminister Riina Sikkuti sõnul ei ole riigi kui omaniku ootus Tallinna Lennujaamale muutunud ja prioriteediks on võimalikult heade ühenduste tagamine. Omaniku ootused seavad ette ka kasumliku ja tõhusa ettevõtte tegevuse.

"Kahtlemata on keeruline iga otsusega teenida lühiajalist ja pikka perspektiivi korraga - sihtkohtade arvu kasvatamiseks ja lendude sageduse suurendamiseks peab ka lennujaama kulud saama pikaajaliselt kaetud. Tallinna Lennujaam on juba ise selgitanud, et ettevõte ei ole tõstnud lennujaamatasusid umbes kümme aastat ning tasud jäävad madalamaks naaberriikide peamiste lennujaamade omadest," ütles Sikkut.

Tallinna Lennujaama 2022. aasta majandustulemused on veel kinnitamata, aasta esimese üheksa kuuga oli ettevõtte puhaskasum 8,6 miljonit eurot, aasta varem oli see 2,5 miljonit eurot. Enne koroonapandeemiat ehk 2019. aastal oli puhaskasum samal ajal üheksa miljonit eurot.

Konkurentsiamet menetleb Ryanairi kaebust lennujaamatasude osas

Sikkuti sõnul valmistati tasude tõusu pikalt ette ja selle vaidlustas 15 vedajast vaid Ryanair.

Pärgmäe ütles kolmapäeval, et lennundustasude tõstmise konsultatsioone alustas ettevõte möödunud suvel, et tõsta lennundustasusid keskmiselt 30 protsenti.

"Lisaks ei tõusnuks tasu Billundi, Nürnbergi ja muude Ryanairi sihtkohtade puhul ning mahu pealt on ettevõtte seni soodustusi saanud, ka see oleks jätkunud. Nii et lennufirmal on sihtkohtade arvu muutes ikka mitmeid põhjuseid ning muutused ei ole seotud otseselt ja ainult tasumääradega," märkis Sikkut.

Konkurentsiamet lennujaama kasutustasusid ei kooskõlasta ega reguleeri, kuid viib läbi järelevalvemenetlusi tasudega seotud vaidlustes.

Konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse õigusosakonna juhataja Marek Piiroja sõnul viib amet praegu läbi järelevalvemenetlust, mille otsuse lõplik tähtaeg on aprillis.

"Otsuses loeb Konkurentsiamet tasumäärade muutmise täielikult või osaliselt põhjendatuks ning Tallinna Lennujaam AS avalikustab konkurentsiameti otsusega kooskõlas olevad uued tasumäärad oma veebilehel ja võib neid rakendada pärast kahe nädala möödumist uute tasumäärade avalikustamisest arvates," ütles Piiroja.