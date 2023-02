Eesti Panka pangakontorite sulgemine murelikuks ei muuda

Swedbank sulgeb aprillist Jõgeva pangakontori ja otsustab tulevikus vastavalt kliendivoole, kas on vaja sulgeda kontoreid ka teistes väiksemates Eesti linnades. Eesti Panga hinnangul on pangakontorite vähenemine loomulik protsess.

Swedbanki kontorivõrgu juhi Brita Kuldkepi sõnul sulges Swedbank eelmisel aastal väljaspool Tallinna kolm kontorit – Keila, Kallavere, Rapla kontori. Sulgemiste põhjuseks nimetab ta muutusi klientide käitumises ja vajadustes.

"Kontori külastatavus on oluliselt vähenenud. Näiteks on paari aastaga klientide voog kontoris vähenenud üle kolme-nelja korra. Samas on see ka mõistetav, sest digitaalseid lahendusi on pidevalt lisandunud ning klientide eelistuseks on kujunenud oma pangaasjade ajamine interneti- või mobiilipangas. Ka arvelduskontot pangas saab avada interneti teel pangakontorit külastamata," lausus Kuldkepp.

"Jõgeva elanike kasutusse jäävad kaks sularahaautomaati, millest üks on sissemakse võimalusega. Mõlemad automaadid on avatud ööpäevaringselt," sõnas Kuldkepp.

Teine Eesti suurim pank SEB ei ole eelmisel aastal sulgenud ühtegi pangakontorit ega muutnud ühegi kontori lahtiolekuaega. "Hetkel ei ole plaanis kontoreid sulgeda ega lahtiolekuaegu muuta," ütles SEB kontorivõrgu juht Indrek Lass.

Eesti Panga hinnangul tulebki kommertspankadel lähtuda kontorite säilitamisel või sulgemisel tegelikust kliendivoost. "Kuigi kontori sulgemine võib muuta osa klientide jaoks ligipääsu igapäevastele pangateenustele mõnevõrra ebamugavamaks, tuleb pankadel siin lähtuda reaalsest nõudlusest kontoris pakutavate teenuste järele. Üldine tendents ongi selles suunas, et pangateenuste kasutamiseks vajame üha vähem füüsilist kontakti panga töötajaga ning selles valguses on pangakontorite vähenemine loomulik protsess," sõnas Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve.

"Siinkohal on aga oluline, et see toimuks sujuvalt, kliendisõbralikult ning oleks aegsasti teavitatud ning samuti on oluline pankade poolt pakkuda sel juhul vajalikke alternatiive, et inimesed saaksid oma pangaasjad siiski võimalikult vähese vaevaga korda ajada," lisas Roosve.

Swedbankil on praegu üle Eesti 19 esindust, neist viis asub Tallinnas. SEB-l on 15 kontorit, neist neli Tallinnas.